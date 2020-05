Vragen over levenseinde in 'Spoed 24/7'

Foto: Eén - ©VRT/UZ Gent 2018

Mila is 3. Haar paard sloeg vanochtend tijdens de wandeling op hol. Mila viel en raakte een betonnen paal. Nelly zakt in het rusthuis plots in mekaar. De familie is niet echt voorbereid op de vragen over het levenseinde die op dat moment gesteld worden.

Mina is een Ierse doctoraatstudent. Hij heeft hevige pijn in de buik. Zijn appendix blijkt fors ontstoken. Dario is 16. Tijdens het studeren merkt hij plots dat hij scheef hangt en niet meer kan praten.

'Spoed 24/7', maandag 1 juni om 20.20 uur op Eén.