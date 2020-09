Voorronde UEFA Champions League met AA Gent tegen Rapid Wien op VTM 2

UEFA Champions League

Vanaf dinsdag 15 september brengt VTM 2 Europees voetbal naar het scherm met de matchen van de UEFA Champions League. AA Gent en Rapid Wien nemen het tegen elkaar op in de derde voorronde op dinsdag 15 september.

De laatste rechte lijn naar de play-offs van de UEFA Champions League is ingezet. Morgen, dinsdag 15 september, komt AA Gent in actie tegen Rapid Wien in de 3de voorronde. Het duel wordt in één wedstrijd beslist en de Buffalo's spelen thuis in de Ghelamco Arena in Gent.

Als AA Gent een mooi resultaat neerzet, plaatsen ze zich voor de play-offs. Daarin treffen de Oost-Vlamingen de winnaar van het duel tussen Dinamo Kiev en AZ Alkmaar.

3de voorronde UEFA Champions League: AA Gent - Rapid Wien, dinsdag 15 september om 20.05 uur op VTM 2.