Voorlopig laatste aflevering van 'Chateau Meiland' op VIJF

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

De familie Meiland had zich voorgenomen niet meer zelf te werken aan het Chateau nu ze op het punt staan te verhuizen naar Nederland.

Maar deze week in 'Chateau Meiland' moeten ze er toch weer aan geloven. Martien dacht de boel geregeld te hebben toen hij aannemer Sellam en zijn ploeg aantrok om de laatste grote klussen te verrichten. Maar als Sellam al een paar dagen onvindbaar is, ontdekt Martien dat de man met stressklachten is opgenomen in een psychiatrische inrichting.

Er zit dus niets anders op dan nieuwe klussers te zoeken. Tot die tijd moeten de Meilandjes zelf weer aan de slag. Ze richten zich op het zwembad en het bijgebouw. Niet ieder muurtje wordt even mooi, maar het plezier is er niet minder om.

In de voorlopig laaste aflevering van 'Chateau Meiland' doet de familie er alles aan om Nadège, de huishoudster van het kasteel, goed achter te laten nu er geen gasten meer op het kasteel verblijven.

'Ik heb een paar huizen hier in de buurt gevonden voor Nadège, maar ze moet er wel echt blij mee zijn en het zelf willen', aldus Maxime.

'Chateau Meiland', dinsdag 3 november om 20.35 uur op VIJF.