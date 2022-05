Volop romantiek tijdens de dates van de boeren. Of toch niet bij iedereen…?

Na boer Garry en zijn uitverkorene Els, is het op zondag 15 mei de beurt aan William en Amber om enkele dagen van elkaar te genieten in een romantische setting. Een ideale kans om naar elkaar toe te groeien.

Bij Amber nemen de gevoelens toe en ze merkt dat ze beiden stappen vooruit zetten. William beaamt: 'Wanneer ik in het begin in de piste kwam aangereden en al die vrouwen zag zitten, dacht ik 'Amai! Wat gaat dat hier geven?' Maar ik ben heel blij hoe het is uitgedraaid. Ik had ook nooit verwacht dat ik zo’n klik zou hebben met iemand. Maar hier staan we nu!' Evolueert dit wederzijds positief gevoel ook naar een volgende stap?

Na een week vol twijfel heeft Cyriel zijn hart gevolgd en koos hij vol overtuiging voor Els. Ze zijn klaar om elkaar beter te leren kennen in Gent. 'Hij is veel losser en opener en zal sneller iets zeggen of een compliment geven. Ik voel dat het heel anders verloopt dan de voorbije week bij hem thuis op de boerderij', vertelt Els opgelucht.

'Er is nog niet gekust, maar er is wel af en toe een ‘toevallige’ aanraking geweest die misschien toch niet helemaal toevallig is', klinkt het dan weer ondeugend bij Cyriel. Er hangt een romantische spanning in de lucht. Maar wie durft het initiatief te nemen voor die eerste kus?

Ook boerin Elien kan uitzoeken of Lorenz haar ware jacob is. Een chique diner in een befaamd Brugs restaurant met aangepaste wijnen en minuscule amuse-gueules zorgt alvast voor de nodige hilariteit tussen beiden. En toch loert ook hier romantiek achter de hoek. Elien geniet ervan door Lorenz vastgepakt te worden en hij geeft wat onhandig toe: 'Ik voel het wat veranderen aan de binnenkant. Het zijn die vlinders, denk ik. Die zijn aan het openbloeien en ze moeten nog uitkomen.' Zal Elien voor zijn stoere charmes vallen?

In de Ardennen heeft Kim de eerste nacht doorgebracht met Ginny. Ondanks de moeilijke beslissing om Emi te laten gaan, beleven ze beiden een romantisch weekend. De vonk is overgeslagen en ze hebben in elkaar de perfecte match gevonden. 'Het is heel intens geweest en ik heb weinig tijd gehad om na te denken over de volgende stap. Maar ik denk dat dit nu stilaan wel gaat komen en dat we kunnen praten over hoe we het verder gaan aanpakken', vertelt Kim. Maar na hun romantische trip volgt een videocall tussen hem en Dina. Dat voorspelt weinig goeds…

In de slotaflevering van 22 mei brengt Dina na 7 maanden de 5 boeren voor het eerst terug samen en ook de 5 partners blikken terug op dit bijzonder avontuur. In deze reünie aflevering wordt duidelijk wie van de boeren de ware liefde heeft gevonden.

'Boer zkt Vrouw', zondag 15 mei om 19.55 uur bij VTM en ook op VTM GO.