Volgende week op VTM, Q2, Vitaya en CAZ

Foto: VTM - © DPG Media 2019

VTM telt op oudejaarsavond om 22.35 uur af naar het nieuwe jaar met het Sportpaleis-concert Boven de Wolken van Niels Destadsbader.

Na middernacht is er nog meer muziek met de beste momenten van Rode Neuzen Dag XL 2019, de grote slotshow van de goeddoelactie in het Sportpaleis met Koen Wauters, Jonas Van Geel en heel wat muzikale gasten.

Het nieuwe jaar wordt op woensdag 1 januari om 20.30 uur ingezet met de 'Wat Als? Eindejaarsspecial'.

Goochelaar Nicholas gaat vanaf 2 januari, elke donderdag om 20.35 uur, in het nieuwe seizoen terug naar de plek waar het voor hem allemaal begon: de straat.

De spannende midseasonfinale van 'Familie' staat op vrijdag 3 januari om 20.00 uur op het programma.

Disneyfans schrijven zondag 29 december best in hun agenda, want VTM brengt die dag heel wat Disneymagie naar het scherm. Om 15.45 uur is er Mickey, Donald, Goofy: 'De Drie Musketiers', om 17.10 uur 'Snow White and the Seven Dwarfs' uit 1937, om 19.55 uur de tv-première van 'Beauty and the Beast' en om 22.15 uur 'Sister Act II: Back in the Habit'.

Op oudejaarsavond, dinsdag 31 december, is om 20.25 uur 'Home Alone 2' te zien bij VTM.

Jens Dendoncker brengt op maandag 30 december om 20.35 uur een boodschap over aan muzikant Tijs Vanneste, alias Jef Van Echelpoel in naam van zijn vrouw Lisse in 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'.

Op vrijdag 3 januari is er om 20.55 uur de tv-première van de animatiefilm 'Sing'.

Op maandag 30 december is er vanaf 13.35 uur een rechtstreekse en integrale uitzending van de zesde veldrit in de Ethias Cross in Bredene.

De highlights op Q2

Q2 brengt in de kerstvakantie een reeks kerstkomedies. Op zaterdag 28 december is er om 20.30 uur de tv-première van 'Bad Moms 2', met o.a. Mila Kunis en Kristen Bell in de hoofdrol.

Op oudejaarsavond wordt het jaar goed ingezet met om middernacht de 'Tomorrowland 2019'-show van Dimitri Vegas & Like Mike. Nadien volgt om 01.10 uur hun Sportpaleis-show 'Garden of Madness 2018'.

De blikvangers van Vitaya

Vitaya brengt in de kerstvakantie heel wat kerstfilms. Op zaterdag 28 december is er om 20.25 uur 'The Sweetest Christmas' en om 22.05 uur 'A Gift Wrapped Christmas'.

De week wordt op maandag 30 december ingezet met om 20.40 uur de tv-première van 'Royal New Year's Eve'.

Op oudejaarsavond, dinsdag 31 december, staat om 20.40 uur de tv-première van 'Christmas in Paris' op het programma, gevolgd door 'Angel of Christmas' om 22.20 uur.

Op nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari, is er om 20.40 uur 'A Cinderella Christmas'.

Op donderdag 2 januari brengt Vitaya om 20.40 uur de familiefilm 'Heaven Is for Real'.

De week wordt op vrijdag 3 januari afgesloten met om 20.40 de tv-première van 'Christmas with a Prince: Becoming Royal'.

De highlights voor CAZ

CAZ trakteert de kijkers op marathonuitzendingen van twee iconische reeksen. Op zondag 29 december kan iedereen vanaf 20.40 uur afstemmen op de zender voor het tweede seizoen van 'Fawlty Towers'. Het nieuwe jaar wordt goed ingezet met het eerste seizoen van 'The Black Adder', op woensdag 1 januari vanaf 20.40 uur.

Naar aanleiding van de start van het autosalon brengt CAZ vanaf 1 januari elke weekdag om 19.45 uur een aflevering van 'Top Gear'.