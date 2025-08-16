Volg een nieuw en spectaculair Premier League-seizoen bij Play Sports

Elk seizoen lijkt de Premier League zijn limiet te bereiken. Nog sneller? Nog beter? Uitgesloten. En toch... Elk jaar opnieuw legt de meest prestigieuze competitie ter wereld de lat nóg hoger. Zo ook dit seizoen.

Van op de eerste seconde tot het laatste fluitsignaal brengt Play Sports de actie, de passie en het drama van de Premier League rechtstreeks in de huiskamer — live, haarscherp en met ongeziene diepgang. Dit seizoen doen we dat vanuit onze gloednieuwe, state of the art studio: een ultramodern decor waar technologie, beleving en expertise samenkomen.

De analisten zijn als altijd van topniveau. Hein Vanhaezebrouck, Geert De Vlieger, Bob Peeters, Gert Verheyen, Wesley Sonck, Frank Boeckx en nog vele anderen staan klaar om elke speeldag te fileren met hun unieke inzichten, ervaring en scherpzinnige analyses.

De uitzendingen worden in goede banen geleid door de vertrouwde presentatoren Bart Raes, Gilles De Coster, Dennis Xhaët, Caro Houbreghts en Nicolas De Brabander. Samen vormen zij de perfecte brug tussen het spektakel op het veld en het verhaal erachter.

Wie stopt Liverpool?

Liverpool was vorig seizoen oppermachtig onder Arne Slot, en dat zijn de Reds voorlopig ook op de transfermarkt. De Duitse spelmaker Florian Wirtz kwam over van Leverkusen voor 125 miljoen en in Frankfurt werd aanvaller Hugo Ekitike weggeplukt voor zo’n 95 miljoen. Ook vleugelverdedigers Jeremie Frimpong en Milos Kerkez vonden hun weg naar Anfield. Liverpool was al top, en lijkt dus nóg sterker geworden.

Arsenal, City, Chelsea: wie volgt?

De concurrentie staat dus voor een moeilijke opdracht. Vicekampioen Arsenal investeerde wel al fors en vond in Viktor Gyökeres eindelijk de diepe spits waar het al jaren nood aan lijkt te hebben. De Zweed krijgt in Londen rugnummer 14, waarmee hij in de voetsporen treedt van clubicoon Thierry Henry.

Over naar Manchester City, dat uit is op eerherstel na een teleurstellend seizoen. Pep Guardiola begon in de winter al met de verjonging van zijn kern en trok deze zomer de lijn door met de transfers van Tijjani Reijnders en Rayan Cherki. Kevin De Bruyne verliet dan wel het Etihad, maar met Jérémy Doku voetbalt er nog steeds Belgisch talent in het blauwe deel van Manchester.

En dan is er nog Chelsea, dat vorig seizoen diepe dalen, maar ook hoge pieken kende. De Blues sloten het seizoen af met de eindzege in de Conference League én wonnen deze zomer het vernieuwde WK voor Clubs. Op dat toernooi bewees nieuwkomer Joao Pedro al meteen dat hij een flinke meerwaarde kan zijn voor de Blues. Als ook Romeo Lavia een heel seizoen fit blijft, is Chelsea een te duchten outsider.

Drummen voor Europa

De strijd om de Europese tickets wordt andermaal enorm hevig. Aston Villa vertrouwt op de Belgische tandem Youri Tielemans – Amadou Onana om zich te handhaven in de (sub)top. Newcastle hoopt om te beginnen dat het smaakmaker Alexander Isak aan boord kan houden. De Magpies kunnen een voorbeeld nemen aan Nottingham Forest. De revelatie van vorig seizoen legde sterkhouders Matz Sels en Morgan Gibbs-White langer onder contract.

Het is ook de vraag of Manchester United en Tottenham zich kunnen mengen in de strijd om Europa, iets wat vorig seizoen absoluut niet lukte in de Premier League. Spurs won dan wel de Europa League, maar manager Ange Postecoglou moest plaats ruimen voor Thomas Frank. Bij United bleef manager Ruben Amorim wél aan boord, en hij versterkte zijn aanvalslinie al met Bryan Mbeumo en Matheus Cunha – goed voor samen 150 miljoen.

Nieuwkomers én nieuw stadion

Dit seizoen verwelkomt de Premier League drie promovendi: Burnley, Leeds en Sunderland. Het laatste wat dat trio wil, is een ‘ticketje retour’ naar de Championship en dus roerden ze zich al flink op de transfermarkt. Zo haalde Leeds onze landgenoten Sebastiaan Bornauw en Largie Ramazani binnen. Sunderland plukte onder meer Chemsdine Talbi en Noah Sadiki weg uit de Belgische competitie.

En dan is er nog een opvallende nieuwkomer van een ander soort: het gloednieuwe Hill Dickinson Stadium, thuishaven van Everton. Brighton, met Maxim De Cuyper, heeft op 24 augustus de eer om daar de allereerste Premier League-wedstrijd ooit te spelen.

Zondag 17 augustus

Play Sports 1, 14u45: Studio LIVE, Chelsea - Crystal Palace

Play Sports 1, 17u25: Studio LIVE, Man. United - Arsenal

Play Sports 2, 14u55: LIVE, Nottingham Forest - Brentford

Maandag 18 augustus

Play Sports 1, 20u55: LIVE, Leeds - Everton