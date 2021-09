'Viva Vermeire' is terug! Walter Grootaers lacht met diploma Jacques Vermeire

Zondag gaat 'Viva Vermeire' opnieuw op zoek naar de wijze levenslessen in het rijke oeuvre van ras-entertainer Jacques Vermeire. Kijk hier alvast een fragment uit de eerste aflevering van het nieuwe seizoen.

De eerste vijf afleveringen van 'Viva Vermeire' konden rekenen op gemiddeld 592.000 kijkers, goed voor een marktaandeel van 32,5% (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Wie niet mooi is, moet slim zijn, en het is in één oogopslag duidelijk dat Jacques vooral in zijn IQ geïnvesteerd heeft. Hij studeerde cum laude af aan de Handelsschool, al gelooft niet iedereen dat. Walter Grootaers bijvoorbeeld, die elk verhaal over zijn hogere studies op hoongelach onthaalt.

Verder toont Jacques dat hij de vervoeging van het werkwoord 'être' tot in de perfectie beheerst. Zelfs de 'subjonctif imparfait' kan hij - desnoods ongevraagd - heel overtuigend zingen. De kunst waarin Jacques ook uitblinkt, is acteren. Hij heeft het nooit geschopt tot in Hollywood maar in zijn sketches bracht hij wel heel Hollywood naar Vlaanderen: Rambo, The Godfather (aan de zijde van Rocco Granata), Dracula,… niets wat Jacques niet aankan. Maar dé rol van zijn leven was toch Kabouter Snorre in de langspeelfilm Plop en de Pinguin.

'Viva Vermeire', zondag 5 september om 19.45 uur bij VTM. De afleveringen van 'Viva Vermeire' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.