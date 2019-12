VIJF zendt 'Kerst op Chateau Meiland' uit

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2019

Wat enig! Chateau Meiland komt met Kerst terug naar VIJF. Op 25 december is het eerste deel van de kerstspecial van de Nederlandse reality reeks te zien op VIJF.

In het eerste deel van de tweedelige special maken de Meilandjes het Chateau helemaal Kerst-klaar en dat kan natuurlijk niet zonder slag of stoot (lees: vloeken of wijnen). In totaal willen de Meilandjes 4 gigantische bomen opzetten in Chateau Marillaux. De kerstboom in de hal wordt het pronkstuk van het kasteel, de boom is 4 meter hoog en telt maar liefst 4.000 takjes, die één voor één uitgevouwen moeten worden. 'Wat een gezeik! Ik kan geen boom meer zien', besluit Martien al gauw.

De familie organiseert met Kerst een groots feest voor vrienden en familie, vol gezelligheid met lekker eten, wijn en cadeaus. Het chateau moet er dus tiptop uitzien, iedereen steekt de handen uit de mouwen om het kasteel zo gezellig mogelijk te maken. Het hele verblijf, van de sale à manger tot het dak wordt versierd en aangekleed voor de komst van père Noël.

Om 12.00 uur wordt er natuurlijk een pauze ingelast, want dan is het tijd voor een wijntje. Maar de pauze is van korte duur want zo’n kasteel versiert zichzelf natuurlijk niet. Erica en Maxime gaan met een verhuislift aan de slag om het dak te decoreren, als dat maar niet uitdraait op een kerstfiasco...

Na het eerste deel van 'Kerst op Chateau Meiland', gaat Pink Xmas op VIJF verder met de film '12 Dates of Christmas'.

'Kerst op Chateau Meiland', op 25 december om 20.35 uur op VIJF en VIJF.be.