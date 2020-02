Vijf jaar 'Vranckx-Nomaden': vijf nieuwe Nomaden-reportages

De Nomaden zijn een wisselende groep van jonge free lance reporters onder de vleugels van Rudi Vranckx en zijn redactie. Ze verblijven in het buitenland of reizen er speciaal naartoe en plaatsen berichten, foto's of video's over de situatie ter plaatse op de Nomaden-Facebookpagina.

Geregeld maken sommigen van hen ook volwaardige reportages en documentaires voor 'Vranckx' op zaterdag. Dat doen ze ondertussen al vijf jaar en het leverde in totaal al meer dan vijftig reportages op.

Speciaal voor het vijfjarig jubileum van de Nomaden loopt momenteel (en nog tot 23 februari) een foto-expo van hun werk in de fotomuseum FOMU in Antwerpen. Daarnaast komen er in februari en maart maar liefst vijf nieuwe Nomaden-reportages, uit Hong Kong, Turkije en Armenië, India, Noord-Irak, en Zuid-Dakota.

- Op 8 februari is er Goodnight Hong Kong, een reportage van Stig Junes en Lorenz Florizoone over de aanhoudende protesten in de Chinese stadsregio.

- Op 15 februari volgt Oorlog in mijn genen, een reportage van Kubra Mayda, Astrid Goossens en Arno Van Crombruggen, waarin Kubra op zoek gaat naar haar Turkse én Armeense roots.

- In Klimaatslaven onderzoekt Jan De Deken op 22 februari hoe in India meisjes in de prostitutie belanden als gevolg van de klimaatverandering.

- Kleine overlevers, op 29 februari, volgen Lotte Knaepen en Lisa Matthys getraumatiseerde Jezidi-kinderen in een door Belgische architecten gebouwd hulpcentrum.

- In De keuze van Josée vertelt Tijs Synaeve op 6 maart het merkwaardige levensverhaal Josée Kesteman (77), weduwe van de chief van een Lakota-Indianenstam in Zuid-Dakota.

Zaterdag 8 februari: Goodnight Hong Kong

Al sinds juni vorig jaar wordt er in Hongkong geprotesteerd tegen de toenemende politieke inmenging van de Chinese communistische partij. Het begon met vreedzame betogingen maar de protesten werden hardhandig de kop ingedrukt.

Nomaden Stig Junes en Lorenz Florizoone reizen naar Hongkong. Ze trekken op met jonge betogers om te begrijpen wat er in Hongkong aan de hand is en waarom ze ondanks het geweld blijven doorgaan. 'Dit is niet langer een protest maar publieke ongehoorzaamheid, een revolutie', vertelt één van de manifestanten die omwille van haar eigen veiligheid anoniem wenst te blijven.

In het begin werd er geprotesteerd tegen een wet die het mogelijk zou maken om verdachten van een misdrijf uit te leveren naar China om ze daar te berechten. Ondertussen gaat het over veel meer dan dat. De manifestanten vechten voor democratische rechten en tegen inmenging van Peking.

Het wantrouwen groeit langs beide kanten. 'Wat me het meest verontrust, is de foute informatie', zegt Tiger, een lokale journalist. 'Er is zoveel fake news en verkeerde informatie. dat Hongkong nog meer gepolariseerd geraakt.'

Een reportage van Stig Junes en Lorenz Florizoone - Studio Tropics © 2020

'Vranckx', iedere zaterdag om 20.10 uur op Canvas en canvas.be.