Verzacht apothekerswoning buiten droomregio alsnog de pijn voor oma Tilly in 'Blind Gekocht'?

Met een budget van 725.000 euro willen Laurens en Fien hun droom waarmaken: samenwonen met oma en opa. Donderwolken pakten zich jammer genoeg samen boven Schelle, want oma Tilly wilde niets liever dan in hun geliefde dorp blijven waar ze al heel hun leven wonen.

Er vloeiden tranen, maar na een nachtje slapen mocht makelaar Sophie alsnog de regio uitbreiden. Het resultaat? Een grote apothekerswoning net over de grens in Hemiksem, inclusief ingebouwde medicijnkasten van twee meter diep. Oma Tilly is er nog niet helemaal gerust in: 'Oei, ik kan het mij niet voorstellen hoe ze dat hier gaan doen.'

En Jani leert Dana en Jeroen kennen, een gezellig Limburgs koppel dat al vanaf het begin van hun relatie op zoek is naar een eigen stek. Als tijdelijke oplossing kregen ze onderdak in de veranda van Dana’s ouders, waar ze vergezeld worden van twee katten en een hond. Hun grote droom is om eindelijk hun kinderwens in vervulling te brengen, maar daarvoor willen ze eerst hun eigen huis hebben. Al zijn hier ook wel wat regioproblemen, want Daan en Sophie hebben wel heel veel rode straten en buurten doorgekregen van het koppel …

'Blind Gekocht', maandag 5 mei om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.