Verrassende - en onthullende? - duetten vrijdag in 'The Masked Singer'

Eén week voor de halve finale krijgt 'The Masked Singer' op vrijdag 22 november een serieuze muzikale upgrade. Jens Dendoncker nodigt de crème de la crème van de Vlaamse muziekwereld uit om een exclusief duet te zingen met Feniks, Labradoodle, Poppemie, Medusa en Zeeduivel.

'Vanavond belooft een topavond te worden', aldus Jens. 'Niemand minder dan Belle Perez, Natalia, Stan Van Samang, 2 Fabiola én Niels Destadsbader komen een duetje zingen. En een duetje klinkt misschien gezellig en romantisch, maar niets is minder waar. Want eigenlijk worden onze gastzangers eventjes mee speurder vanop de allereerste rij.' De artiesten delen namelijk niet alleen het podium met de Masked Singers, ze krijgen ook de kans om hen te ondervragen en het vuur aan de schenen te leggen. Wie slaagt erin om onder de radar te blijven en wie valt er door de mand?

Niels Destadsbader staat vrijdag samen op het podium met Feniks. 'Ik ben terug mannekes, terug bij 'The Masked Singer', kondigt hij aan. 'En ik moet zeggen: ik vind het wel speciaal. Voor de mensen die pas geboren zouden zijn: ik heb dit programma 2 seizoenen gepresenteerd. Maar vandaag kom ik niet presenteren, vandaag kom ik zingen. En ik ga dat doen met niemand minder dan Feniks. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik met iemand ga zingen van wie ik niet weet wie het is.'

Belle Perez doet de girl power van het scherm spatten tijdens haar duet met Medusa. Al van bij hun eerste kennismaking voelen de twee een klik. 'Ik denk dat Medusa blij was om mij te zien', klinkt het bij Belle. 'Ik voelde meteen een connectie met haar. Ze is heel elegant, maar vanaf het moment dat ze op het podium staat, voel ik enorm veel power.'

Krijgt Natalia een internationale rockster naast zich of niet? Ze zingt alleszins een duet met de energieke Zeeduivel. 'Een duet zingen met een personage, dat is wel speciaal', weet Natalia. 'Dat heb ik nog niet gedaan. Ik zit in een bevoorrechte positie, want ik kan de persoon echt voelen en er mee zingen. Ik hoor haar in mijn oortjes en ik mag er dicht bij staan. Ik denk dat dat een voordeel is tegenover de speurders.'

Stan Van Samang snuffelt vrijdag aan Labradoodle en komt daarbij heel wat te weten. 'Ik zing heel graag samen met een andere zanger of zangeres, maar het wordt tricky als je niet weet wie dat is natuurlijk', blikt Stan vooruit. 'Ik ben wel fan van Labradoodle. Met een ondervraging kan je veel te weten komen, maar bovenaan de lijst staat natuurlijk samen zingen. Ik verwacht daar wel een soort van voila-momentje te hebben.'

Aan het einde van de show mag het dak er helemaal af en daar zorgen Pat en Loredana van 2 Fabiola samen met Poppemie voor. Voor Loredana aka Ridder voelt het als een trip down memory lane. 'Ik heb er heel hard naar uitgekeken om terug hier te zijn en ik krijg er weer kippenvel van', zegt ze. 'We gaan Poppemie eens stevig ondervragen, we gaan ze eens goed aan de tand voelen. We hebben een paar namen in ons hoofd, het is sowieso iemand die wij kennen, dat voel ik.'

Speurders Aaron Blommaert, Véronique De Kock en Tine Embrechts mogen na de duetten twee Masked Singers doorsturen naar de halve finale van volgende week. De twee die overblijven zingen de Face Off, die bepaalt wie zijn masker moet afzetten. Gelukkig kan het speurdersteam rekenen op de hulp van acteur, presentator en muzikant Wim Opbrouck. Slaagt hij erin om de Masked Singers te ontmaskeren?

Met deze songs duelleren de Masked Singers tegen elkaar in show 10:

Labradoodle en Stan Van Samang zingen A Simple Life van Stan Van Samang

​Feniks en Niels Destadsbader zingen De Wereld Draait Voor Jou van Niels Destadsbader & Regi

​Medusa en Belle Perez zingen Light Of My Life van Belle Perez

​Zeeduivel en Natalia zingen Sisters Are Doin’ It For Themselves in de versie van Natalia & The Pointer Sisters

​Poppemie en 2 Fabiola zingen een mash-up van I’m On Fire en Lift U Up van 2 Fabiola

'The Masked Singer', vrijdag 22 november om 20.40 uur op VTM.