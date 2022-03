Verraad onder de verraders? Jamie-Lee richt haar pijlen op Walter

In 'De Verraders' is werkelijk níets een zekerheid. De bondgenoten raakten vorige week hopeloos verdeeld, maar ook onder de verraders groeide het wantrouwen. Het beruchte pact uit wagon 1 is hoe langer hoe meer een blok aan het been van Jamie-Lee. En ook de strategie van collega-verrader Walter vindt ze een steeds groter wordend gevaar.

Het complot tussen de 3 verraders vertoont op maandag 7 maart dan ook stevige barsten. 'Ik ben Walter kotsbeu, hij moet eruit', fluistert Jamie-Lee Loïc stiekem toe. 'Hij gaat ons nekken. Hij gaat mij nekken. Dat heeft hij gezegd in de auto. Hij speelt het vies, hij speelt het slimmer dan ons. En je loopt er mee in. Dat je dat gewoon niet inziet! Hij speelt het twintig keer slimmer dan ons.' En zo lijkt het verraad nu ook bij de verraders binnen te sluipen…



In de vijfde aflevering van 'De Verraders', dat vorige week goed was voor 830.000 kijkers en 35% marktaandeel (VVA18-54, live+uitgesteld+online), maakt de groep zich weer op voor een spannende moord én een pittige ronde tafel. Astrid nam vorige week het heft in handen en zat Walter op de hielen. Bondgenoot Hannelore moest haar onschuld blijven uitschreeuwen. Wordt dat één van beiden deze keer fataal? Valt Walter door de mand? Moet Dirk opdraaien voor zijn verkeerde inschatting vorige week? Of richten de verraders hun pijlen op een nieuw onschuldig slachtoffer? Tussen alle verraad en manipulatie door bundelt de groep ook de krachten tijdens een nieuwe missie om zilverstaven te verdienen voor de kijker thuis. De kandidaten trekken richting Ardense bossen, waar ze zich van hun snelste kant moeten laten zien. 'We gaan vandaag racen', licht Staf toe. 'De twee teams die dit parcours het snelst afleggen mogen naar de wapenkamer en maken kans op een schild dat hen beschermt voor een nieuwe moord.' Al zit er bij deze opdracht voor één iemand nog een addertje onder het gras. 'De Verraders', maandag 7 maart om 20.35 uur bij VTM.