Verfproblemen zorgen voor paniek in 'Huis Gemaakt': 'Error in mijn hoofd'

De koppels staan in 'Huis Gemaakt' voor hun grootste uitdaging tot nu toe: de slaapkamer. Dé kamer die bepaalt of ze nog verder komen in de wedstrijd. 'Deze kamer is allesbepalend. Ofwel stopt het hier, ofwel verdubbelen je kansen om een huis te winnen', vertelt Dina Tersago.

Maar wanneer het in Nieuwpoort tijd is om de verfkwasten in handen te nemen, slaat de paniek toe. Sarvar doet een verontrustende ontdekking: door de eerste verflaag komen alle vorige markeringen plots weer tevoorschijn. 'Het is even error in mijn hoofd. Elk detail telt', klinkt het bij Sarvar. De tijd tikt door en het wordt een race tegen de klok om de zichtbare markeringen weg te krijgen zonder de vers geverfde muren te beschadigen. En in Lummen is de situatie niet veel beter… 'Ik denk dat er vocht in de muur zit. Er komen plots allemaal bolletjes tevoorschijn', vertelt Iman. Krijgen ze alles op tijd gefikst?

Tussen Daisy en Nico verloopt het vlekkeloos. Ze maken zelfs tijd voor een bijzonder familiebezoek. Nico’s ouders en kinderen willen zelf zien of het koppel echt goede bouwvakkers zijn. 'We doen dit vooral voor hen', zegt Nico. En niet alleen de kids zelf, maar ook de jury heeft z’n mening klaar over het ontwerp van de kinderkamer: 'Amai zo kleurrijk! Precies een suikerspinnenkamer', lacht Bart. In Nieuwpoort spat de liefde nog niet van de muren. Seppe heeft last van zijn ochtendhumeur. 'Mijn emmertje zit vol', klinkt het bij het leggen van de vloeren. 'Als je moe bent, ga je vitten op de persoon die je graag ziet. We gaan geen stoelen smijten maar gewoon eens goed bleite', vertelt Axelle. Gelukkig schieten Luca en Sarvar te hulp.

Ruth en Bowdy werken hard aan hun ambitieuze boogproject in Mechelen, maar het plamuren duurt langer dan verwacht. 'We zijn al zes van de negen dagen aan het plamuren. Ik wil vorderingen zien!', klinkt het bij Ruth. Moeten ze alsnog uitwijken naar plan B? Bij Ashley en Emiel zorgen de afmetingen voor de nodige spanningen. 'Op zo’n moment luisteren we niet naar elkaar.' Maar volgens jurylid Bart maken ze zich beter zorgen over het ontwerp van het stapelbed: 'Ik zie nu gewoon een strak houten blok. Ik zie niet hoe dit een boomhut gaat worden. Ze moeten zorgen dat dit geen tuinhuis wordt.'

Ook in Haasdonk gaan juryleden Bart en Béa langs om de voortgang van de koppels te bekijken. Vooral Bart is enthousiast wanneer hij het ontwerp van Meaghan en Manu op papier ziet: 'Jij mag bij mij komen werken, Manu!' Maar volgens Bart vereist de gekozen stijl perfectie tot in de kleinste details, wat de stress bij het koppel flink verhoogt. 'Zonder Béa en Bart zouden we het waarschijnlijk zo gelaten hebben', zegt Manu. Ondertussen werken Eros en Soumaya in hoog tempo verder en nemen ze steeds meer afstand van hun buren.

Met de deadline die nadert, wordt het duidelijk welke koppels goed op schema zitten en wie nog een inhaalrace moet rijden. Zullen alle slaapkamers op tijd klaar zijn voor het bezoek van juryleden Bart, Béa en Cerina? En wie maakt de meeste indruk met zijn afgewerkte kamer?

'Huis Gemaakt', dinsdag 25 maart om 20.40 uur bij VTM.