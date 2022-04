Verbouwavontuur gaat weer van start in nieuw seizoen van 'Huis Gemaakt'

In een nieuw seizoen van 'Huis Gemaakt' krijgen negen koppels de kans van hun leven. Dina Tersago geeft immers de grootste prijs ooit weg: een eigen huis. Maar dat krijgen ze niet zomaar in de schoot geworpen.

Zes maanden lang moeten ze een leegstaand pand renoveren tot hun droomwoning. Een avontuur met veel vriendschap en liefde, maar ook met bloed, zweet en tranen. Want uiteindelijk wint maar één koppel hun grote droom(woning). Het verbouwavontuur gaat morgen van start en zal telkens op dinsdag én donderdag te zien zijn bij VTM.

In de eerste aflevering brengt Dina de negen koppels met een gigantische baksteen in de maag samen op een afgelegen locatie. Ze weten niet wat hen te wachten staat, maar wel wat er op het spel staat: een eigen huis. Dina heeft maquettes meegebracht van drie vervallen parels die de koppels de komende maanden van kop tot teen gaan renoveren. Welk van de drie huizen in Antwerpen, Beringen en Boortmeerbeek ze moeten aanpakken en wie hun tegenstanders zijn in de wedstrijd, komen ze meteen te weten.

Aan Cedric & Anaïs, Lien & Melvin, Sky & Charlotte, Alexia & Emiel, Elise & Yorick en Ines & Sebastien om als eerste hun panden in Antwerpen en Boortmeerbeek te ontdekken. De Antwerpse herenwoning met haar grote ruimtes en authentieke elementen valt meteen in de smaak. 'We zijn blown away!', klinkt het bij Sky & Charlotte. 'Ik wil gewoon mijn auto pakken, mijn werkbroek eruit halen, mijn gereedschapsbakske pakken en eraan beginnen', aldus Cedric. 'Ik ben nu al verliefd op dit huis en het is gewoon nog een krot', weet Lien. Melvin vult aan: 'Zo veel ruimtes! Je begint te denken: ik kan hier misschien yogales geven ofzo… Niet dat ik yoga doe hoor.'

Onderweg naar Boortmeerbeek schrikken vooral Elise & Yorick zich een hoedje. 'Oh my god, dat is in onze straat! What?! Wij zijn hier dagelijks voorbij gereden!'. Over het pand zelf is het ene koppel al wat enthousiaster dan het andere. 'Hier is zo veel werk: de badkamer, de keuken… Waar zijn wij aan begonnen?', klinkt het. Bij Ines & Sebastien borrelt de inspiratie op in de romantische tuin. Alexia & Emiel stellen meteen één prioriteit in het voormalige buurtwinkeltje: 'Het vitrinegevoel wegwerken. Wij zijn geen winkel, dat gaan we niet doen'.

Na de ontdekkingstocht, verrast Dina de koppels in Antwerpen en Boortmeerbeek met een eerste grote challenge. 'Voor jullie beginnen kappen, boren en drillen moeten jullie nog één hindernis nemen: de jury. Zij verwachten een sterk, origineel plan om dit huis te verbouwen. De jury beoordeelt op creativiteit, duurzaamheid en haalbaarheid. Jullie krijgen één week de tijd.' En zo wordt het meteen menens in Huis Gemaakt. Enkel de twee koppels met het sterkste plan mogen starten aan de grote afbraakwerken. Per locatie zal meteen één koppel afscheid moeten nemen van hun droomhuis…

'Huis Gemaakt', dinsdag 5 april om 20.35 uur bij VTM.