Vanaf donderdag nieuw seizoen van 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Vanaf donderdag 23 april is de comedyreeks met de vreemdste dt ooit terug met een nagelnieuw seizoen. Ruth Beeckmans, Sven De Ridder, Ben Segers en een heel team van topacteurs (Stefaan Degand, Charlotte Timmers, Peter Bulckaen, Ann Tuts, ) brengen in 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn' een ode aan de nobele kunst van het vertellen van verhalen.

Bekende Vlamingen vertellen elke week een straf, waargebeurd verhaal dat tot op de letter wordt nagespeeld. Het programma streek daarmee in 2018 een nominatie voor een Gouden Roos op zak. Nieuw dit seizoen is dat Ruth en Sven de verhalen zélf hebben 'geresearcht'. In pré-coronatijden was dat eenvoudig: ze gingen langs bij bekende vrienden en collega’s en vroegen hen naar hun sterkste verhaal. Wat volgde was een gezellige babbel, die de ideale basis bleek om zich in te leven in hun rol.

De komende weken vuren o.a. Evi Hanssen, Jeroen Meus, Jens Dendoncker, Jan-Jaap van der Wal en Kürt Rogiers hun verhaal af op Vlaanderen. De eerste aflevering op donderdag 23 april wordt afgetrapt door Adriaan Van den Hoof en Mathias Coppens. Mathias krijgt bezoek van Ruth en vertelt haar in het gezelschap van zijn schattige 'labradoodle' Polleke over de vreemdste dag uit zijn leven, die hij samen met zijn ex Dina Tersago (een glansrol voor Ruth Beeckmans) beleefde. Een verhaal over zijn vermiste vader (Peter Bulckaen), een Marokkaanse familie, een klooster en een dwerg. Het klinkt als een mop, maar het is wel degelijk waargebeurd...

Bekijk de preview met Ruth Beeckmans als Dina Tersago hier:

Sven gaat langs bij Adriaan Van den Hoof en krijgt daar een verhaal te horen over de 'rottigste' vakantie uit zijn leven. Een verhaal over hoe Adriaan er in zijn jonge jaren in slaagde om de Nationale Bank op te lichten, één van de pijnlijkste fraudezaken in de Griekse bankgeschiedenis. De feiten zijn (hopelijk) verjaard en daarom wil Adriaan ze nu wel vertellen. Op één voorwaarde: dat hij zelf mag meespelen in zijn eigen verhaal. Een andere hoofdrol is weggelegd voor 'Griekse schone' Charlotte Timmers.

'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn', vanaf donderdag 23 april om 20.35 uur bij VTM.