Van spannende moordmysteries tot grappige komedies deze lente op BBC First

'Beyond Paradise' keert in april terug naar BBC First met het derde seizoen. We duiken opnieuw in het pittoreske kustplaatsje Shipton Abbot, met hartverwarmende relaties en mysterieuze raadsels. Het derde seizoen stelt ook enkele interessante nieuwe gezichten voor, met onder andere Hugh Dennis ('Outnumbered') en Caroline Quentin ('Men Behaving Badly').

Ook de BAFTA- en RTS-winnende komedie-thriller 'Am I Being Unreasonable?' keert deze maand terug voor een tweede seizoen. Hoofdrolspeelster Daisy May Cooper ('Raid Dogs', 'This Country') neemt ons opnieuw mee in het verhaal van Nic, die zich afvraagt of ze echt met moord wegkwam na het onverwachte einde van seizoen één.

Daarnaast mogen we enkele geliefde favorieten verwachten, zoals het veertiende seizoen van 'Call the Midwife', het zeventiende seizoen van 'Murdoch Mysteries' en het tweede seizoen van 'Darby and Joan'.

'The Marlow Murder Club' seizoen 2 gaat in première op dinsdag 25 maart om 21.00 uur op BBC First

Het tweede seizoen van 'The Marlow Murder Club' gaat in maart in première op BBC First. De serie is gebaseerd op de populaire boekenreeks van Robert Thorogood, de scenariochrijver van 'Death in Paradise'. Het rustige leven in het charmante Marlow herstelt zich langzaam na de drie moorden die de gemeenschap op zijn kop zetten. Maar al snel schieten gepensioneerd archeologe Judith Potts (Samantha Bond – 'James Bond', 'Emma'), domineesvrouw Becks Starling (Cara Horgan – 'The Sandman', 'West of Liberty') en hondenuitlaatster Suzie Harris (Jo Martin – 'Doctor Who', 'Death in Paradise') weer in actie. Want een reeks nieuwe verontrustende misdaden treft de lokale bevolking.

Een bijna onmogelijke moord in een afgesloten studeerkamer van een statig landhuis, de mysterieuze dood van een man in een rustige doodlopende straat zonder link naar de stad, en een bruut ongeluk in de Marlow zeilclub dat al snel een sinistere wending neemt: er is geen moment van rust voor het speurderstrio.

Judith, Becks en Suzie duiken in de complexe verhoudingen van Marlow, van de lokale aristocratie en scheepswerfarbeiders tot de cafés aan High Street en een nieuwe archeologische opgraving. Ondertussen helpen ze rechercheur Tanika Malik bij haar officiële onderzoeken.

'Beyond Paradise' seizoen 3 gaat in première op maandag 14 april om 21.00 uur op BBC First

In april start het derde seizoen van 'Beyond Paradise' op BBC First. Het mooie kustplaatsje Shipton Abbott heet kijkers opnieuw welkom.

In dit seizoen stuit het team op een reeks ingewikkelde zaken, zoals een lichaam in een rivier bij de provinciegrens, een mysterieuze vergiftiging met chocolade, een ruzie tussen boeren en een drugsincident op zee. Buiten het politiebureau moeten Martha en Humphrey nieuwe uitdagingen als pleegouders overkomen. De terugkeer van Martha’s oude liefde Archie zet hen bovendien voor een onverwachte test. Ondertussen krijgt Esther te maken met een verrassende wending in haar leven, moet Anne pijnlijke herinneringen onder ogen zien na een gezondheidsprobleem en begint Kelby aan een persoonlijke zelfontdekkingsreis.

Naast de vaste cast, met rechercheur Humphrey, Martha Lloyd, rechercheur Esther Williams en Dylan Llewellyn, telt dit seizoen ook een aantal gaststerren, zoals Hugh Dennis ('Outnumbered'), Gabby Best ('Changing Ends') en Kevin McNally ('Pirates of the Caribbean').

'Am I Being Unreasonable' seizoen 2 gaat in première op zondag 6 april om 22.15 uur op BBC First

De bekroonde serie 'Am I Being Unreasonable?' is terug en begint precies waar we gebleven zijn in seizoen één: midden in een paniekaanval. Kwam Nic (Daisy May Cooper – 'Rain Dogs', 'This Country') weg met moord? Waarschijnlijk wel. Voedde ze haar zoon Ollie (Lenny Rush) op om haar duistere pad te volgen?

Iedereen weet dat ze uit het ouderlijk huis werd gezet voor een verboden liefde – de verkeerde broer liefhebben. Nu deelt Nic een caravan met haar niet helemaal te vertrouwen beste vriendin Jen (Selin Hizli). Nic’s man Dan (Dustin Demri-Burns) probeert zijn midlifecrisis te overwinnen door te rolschaatsen.

Nic heeft hallucinaties, terwijl mensen haar mijden bij de schoolpoort. In de schoolvoorstelling krijgt ze de rol van heks. Of speelt iemand een spelletje met haar?

'Call the Midwife' seizoen 14 gaat in première op zondag 6 april om 21.00 uur op BBC First

In 1970 begint een nieuw decennium in Poplar met seizoen veertien van 'Call the Midwife'. Activisten op de Isle of Dogs verstoren de routine in de klinieken en het werk in de wijk wanneer ze de onafhankelijkheid uitroepen en de enige toegang tot het eiland blokkeren. Dr. Turner en de vroedvrouwen doen hun best om door te gaan met hun werk.

Nancy (Megan Cusack) en Roger (Conor O’Donnell) zijn smoorverliefd en genieten volop van hun romance. Zuster Julienne (Jenny Agutter) is dolgelukkig wanneer Trixie (Helen George) uit New York terugkeert voor een langer verblijf in Nonnatus House. Joyce (Renee Bailey) en Rosalind (Natalie Quarry) maken indruk als nieuwe leden van het vroedvrouwen-team, terwijl zuster Veronica zich volop stort op het gezondheidsonderzoek. Zuster Monica Joan twijfelt nog steeds aan haar waarde, maar zet haar verouderde vaardigheden af en toe in, onder strikt toezicht. Violet’s periode als burgemeester zit erop, en Reggie blijft regelmatig op bezoek komen in Poplar, waar hij vreugde en plezier brengt in het leven van Violet en Fred. Miss Higgins geniet van haar tijd met kleinzoon Harry en blijkt een uitstekende ‘contacttracer’ te zijn, die helpt de geslachtsziekte in de wijk uit te roeien.

Dit seizoen vertelt ook verhalen uit de Cypriotische gemeenschap en de haven. Slechte huisvesting en armoede blijven de wijken van Poplar teisteren, wat het Nonnatus-team voor grote sociale en gezondheidsproblemen stelt. Verder komen thema’s als manische depressie, gonorroe, spina bifida, mazelen, abortus en een mysterieuze maagdelijke geboorte aan bod, die de vroedvrouwen in verwarring brengt.

'Darby and Joan' seizoen 2 gaat in première op vrijdag 18 april om 21.00 uur op BBC First

De Australische moordmysterieserie 'Darby and Joan' is terug op BBC First met het tweede seizoen. De BAFTA-genomineerde Greta Scacchi speelt opnieuw weduwe Joan Kirkhope, een Engelse verpleegster die zoekt naar antwoorden over de mysterieuze dood van haar man. Ondertussen ging ex-detective Jack Darby (Bryan Brown – 'Anyone But You') de wijde wereld in om zijn verleden te ontvluchten. Wanneer ze elkaar tegenkomen in het Australische platteland en verstrikt raken in een reeks mysteries, merken ze al snel dat het grootste raadsel dat ze moeten oplossen, elkaar is.

'Murdoch Mysteries' seizoen 17 gaat in première op woensdag 30 april om 20.00 uur op BBC First

Na de spannende cliffhanger aan het einde van seizoen zestien, keert 'Murdoch Mysteries' terug voor seizoen zeventien. Rechercheur Murdoch zet zijn kenmerkende methodes in – vingerafdrukken, innovatieve forensische wetenschap en talloze slimme uitvindingen – om de meest bizarre en mysterieuze moorden in Toronto op te lossen. William Murdoch en het team van Station House #4 krijgen te maken met historische gebeurtenissen en maatschappelijke vraagstukken uit het begin van de 20e eeuw, terwijl ze samenwerken om intrigerende en vermakelijke misdaden op te lossen.

Seizoen 17 begint met William Murdoch en Julia Ogden die de ware bedoelingen van hun mysterieuze gijzelnemers willen ontrafelen, zodat ze kunnen ontsnappen en hun leven in Toronto hervatten. Intussen verstoord een missie uit Crabtree's verleden het geluk van agent Crabtree en Effie.

Station House #4 zit in een gespannen situatie, nu Brackenreid's positie binnen de politie in gevaar is. Violet Hart voelt zich gelukkig in haar nieuwe relatie met Isaiah Buchanan, maar de toekomst van de Star Bright Club staat op het spel, net als haar vermogen, wanneer de familie van haar overleden man haar voor de rechter sleept. Rechercheur Murdoch ontmoet een aantal historische figuren, zoals Emily Carr, Jelly Roll Morton, premier Robert Borden, Sun Yat-Sen en zelfs de Mona Lisa. En hij komt briljante vijanden én vrienden tegen, zoals James Pendrick en Terence Meyers.

In april kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Death in Paradise' elke maandag om 21.00 uur tot 7 april

'Grantchester' seizoen 7 elke zondag om 20.00 uur tot 13 april

'Vienna Blood' seizoen 4 elke vrijdag om 21.00 uur tot 11 april

'The Brokenwood Mysteries' seizoen 7 elke zaterdag om 20.00 uur tot 26 april

'Murdoch Mysteries' seizoen 16 elke weekdag om 20.00 uur tot 29 april

'Unforgotten' seizoen 6 elke donderdag om 21.00 uur tot 1 mei