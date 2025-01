Van 'shitty beach' naar het paradijs op aarde in 'Expeditie Gooris in Australië'

Van 'shitty beach' naar het paradijs op aarde in 'Expeditie Gooris in AustraliŽ'

Tijdens hun avontuurlijke roadtrip door AustraliŽ meren de Goorissen aan op 'shitty beach' - of zoiets. Maar niet veel later maakt die twijfelachtige eerste indruk plaats voor pure verwondering wanneer ze in het paradijs op aarde belanden.

Wie weet lopen ze er zelfs Captain Jack Sparrow tegen het lijf…



