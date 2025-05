Van Nieuw-Zeeland tot Toronto: reis deze zomer mee met BBC First

BBC First neemt je in juni mee op reis met spannende mysteries op unieke locaties. Van het pittoreske Forest of Dean in 'The Change' en de bergen van Queenstown in 'A Remarkable Place to Die' tot de historische straten van Toronto in 'Murdoch Mysteries'. Moord en mysterie vinden steeds hun weg naar deze betoverende settings.

Bridget Christie, bekroonde stand-up comedian, acteur en schrijver, keert terug met het tweede seizoen van de BAFTA-genomineerde komedie 'The Change' op BBC First in juni. In dit nieuwe seizoen keert de sterrencast terug naar het Forest of Dean, met Laura Checkley ('King Gary', 'Detectorists') als nieuwkomer Eel Sister Theresa.

In het achttiende seizoen van 'Murdoch Mysteries' past rechercheur William Murdoch zich aan aan het leven met dokter Ogden in Londen. Daar duikt hij in nieuwe zaken, zoals een slagveld-reconstructie, een gestolen schedel en een verdacht overlijden tijdens een Charles Dickens-evenement. In dit seizoen spelen American Idol-deelnemer Nicolina en de Brits-Canadese comédienne Katherine Ryan een gastrol.

'A Remarkable Place to Die' speelt zich af in Queenstown, Nieuw-Zeeland, en volgt rechercheur Anais Mallory die terugkeert naar haar geboortestad om zaken op te lossen en persoonlijke spoken uit haar verleden onder ogen moet zien.

Geniet van meer obscure moordmysteries op pittoreske locaties met seizoen 22 van 'Midsomer Murders' op BBC First. Dit seizoen markeert een decennium van Neil Dudgeon in zijn rol als rechercheur John Barnaby, terwijl Nick Hendrix ('The Crown') en Annette Badland ('Doctor Who') terugkeren als rechercheur James Winter en patholoog Dr. Fleur Perkins.

Ten slotte zijn ook seizoenen 7 en 8 van het razend populaire, met een BAFTA bekroonde 'The Great British Bake Off' vanaf juni te zien op BBC First. Twee nieuwe teams van bakkers betreden de iconische 'Bake Off'-tent en gaan wekelijks de strijd aan met elkaar voor de titel van beste bakker van Groot-Brittannië.

'The Change' seizoen 2 gaat in première op zondag 1 juni om 21.00 uur op BBC First

Bridget Christie's veelgeprezen comedyserie 'The Change' keert terug naar BBC First voor een tweede seizoen. Bridget kruipt opnieuw in de huid van Linda en trekt het Forest of Dean in, samen met een sterrencast met onder andere Susan Lynch als Eel Sister Agnes, Tanya Moodie als DJ Joy, Liza Tarbuck als Linda’s dominante zus Siobhain en Jim Howick als The Verderer.

Aan het begin van het nieuwe seizoen heeft Linda heel wat uit te leggen. De leugens die ze vertelde aan de gemeenschap in het bos, komen haar duur te staan. Daarbovenop komt ook nog het verlies van de Mother Tree én de onverwachte komst van haar man Steve, die haar terug mee naar huis wil nemen. Haar toekomst in het bos hangt aan een zijden draadje. Linda heeft al een hele weg afgelegd sinds haar leven als moeder, echtgenote en huisvrouw Linda Jane Jenkins uit Swindon. En haar verhaal is nog lang niet klaar. Ze was misschien maar één dag Palingkoningin, maar er is iets in haar veranderd. Dit is nog maar het begin. Ze beseft alleen nog niet hoeveel impact haar keuze zal hebben — op het dorp, én op Steve.

'The Great British Bake Off' seizoen 7 en 8 gaan in première op woensdag 11 juni om 17.00 uur op BBC First

Het razend populaire, met een BAFTA bekroonde 'The Great British Bake Off' is vanaf juni weer te zien op BBC First. In het zevende seizoen van de bakwedstrijd verwelkomen presentatoren Sue Perkins en Mel Giedroyc twaalf nieuwe bakkers, die zich in hun schoonste schort aan 30 nieuwe uitdagingen wagen, bedacht door juryleden Mary Berry en Paul Hollywood.

In seizoen 8 vervoegen drie nieuwe gezichten het 'Bake Off'-team: presentatoren Noel Fielding en Sandi Toksvig brengen warmte en humor, terwijl restaurantuitbater en culinair schrijver Prue Leith samen met Paul Hollywood de kandidaten het vuur aan de schenen legt. Terwijl de druk stijgt en de seconden wegtikken gooien deze gepassioneerde amateurbakkers al hun creativiteit in de strijd om de jury te imponeren tijdens de wekelijkse uitdagingen om zo een eliminatie te voorkomen.

'Murdoch Mysteries' seizoen 18 gaat in première op dinsdag 13 juni om 20.00 uur op BBC First

Seizoen achttien van de internationaal geprezen serie 'Murdoch Mysteries' duikt opnieuw in de wereld van de slimme en charmante rechercheur William Murdoch (Yannick Bisson).

Murdoch past zich aan aan zijn nieuwe leven, nu dokter Ogden met hun dochter naar Londen is verhuisd. Ondanks zijn langverwachte promotie tot inspecteur, stort Murdoch zich opnieuw op misdaden. Op het politiekantoor verwelkomt hij Albert Choi, een gerespecteerde Koreaanse agent. Ondertussen herontdekt Crabtree zijn creatieve kant en probeert Watts zijn eenzaamheid te doorbreken met een nieuwe relatie. De spanningen tussen Higgins-Newsome en agent Tucker lopen opnieuw op. Na een controversieel incident in het vorige seizoen lijken ze verstrikt te raken in het netwerk van gangster Tony Petrucci. Violet Hart probeert haar werk als lijkschouwer te combineren met het runnen van haar eigen lounge, terwijl Effie Newsome-Crabtree haar draai zoekt als kersverse openbaar aanklager.

In dit seizoen krijgt Murdoch onder andere te maken met een moord tijdens een historische slagveld-reconstructie, de diefstal van een zeldzame schedel en een verdachte dood op een Charles Dickens-evenement. De Starlight Lounge verwelkomt bovendien enkele opvallende muzikale gasten, waaronder alternatieve popzangeres Adaline, TikTok-ster en 'American Idol'-finalist Nicolina, en de Britse comédienne Katherine Ryan, geboren in Canada.

'A Remarkable Place to Die' gaat in première op dinsdag 17 juni om 21.00 uur op BBC First

'A Remarkable Place to Die' volgt rechercheur Anais Mallory (Chelsie Preston-Crayford) in het adembenemende Queenstown, Nieuw-Zeeland, een stad die bekendstaat om zijn schoonheid en spannende sfeer.

Terug in haar geboortestad, waar ze evenveel van houdt als van haat, begint Anais aan haar nieuwe rol als hoofdrechercheur. Ze keert terug naar Queenstown om haar verleden achter zich te laten, nadat ze de stad verliet na de moord op haar vader. Hoewel de daders in de gevangenis zitten, gelooft Anais dat hij het slachtoffer werd van een misdadig netwerk. Al snel ontdekt ze dat er meer achter zijn dood schuilgaat dan ze eerst dacht, met gevolgen die zich uitstrekken tot mensen waar ze van houdt.

Alsof dat nog niet ingewikkeld genoeg is, worstelt Anais met de gespannen relatie met haar rouwende moeder en gedwongen confrontaties met haar ex-verloofde, Luke Staunton — een prominente lokale zakenman die tijdens haar afwezigheid met haar beste vriendin trouwde. Ondanks deze persoonlijke uitdagingen blijft Anais vastberaden om een reeks schokkende moorden op te lossen en de mysteries eromheen te ontrafelen.

'Midsomer Murders' seizoen 22 gaat in première op zondag 22 juni om 21.00 uur op BBC First

Seizoen 22 van 'Midsomer Murders' gaat deze maand in première op BBC First. Neil Dudgeon kruipt opnieuw in de huid van rechercheur John Barnaby, en viert daarmee zijn tiende jaar in de rol. Nick Hendrix speelt opnieuw rechercheur James Winter en ook patholoog Dr. Fleur Perkins (Annette Badland) keert terug.

In dit seizoen duiken Barnaby en Winter in een stadslegende die plots dodelijk uitpakt en in een hartrevalidatieclub waar de hoop op een tweede leven abrupt eindigt. Ze onderzoeken ook een moordmysterie-weekend, een verknipt vogelverschrikkerfestival en een amateurtoneelgezelschap met dodelijke geheimen.

In juni kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Miss Scarlet', seizoen 5 elke dinsdag om 21.00 uur tot en met 10 juni

'Father Brown', seizoen 12 elke donderdag om 21.00 uur tot en met 10 juli

'The Chelsea Detective', seizoen 3 elke maandag om 21.00 uur tot en met 30 juni

'Silent Witness', seizoen 28 elke vrijdag om 21.00 uur tot en met 27 juni

'The Weakest Link', seizoen 3 elke vrijdag en zaterdag om 18.00 uur

'Murdoch Mysteries', seizoen 17 elke weekdag om 20.00 uur tot en met 2 juni