Van diepe rouw tot gigantische extase: zo ging Sporting Hasselt naar eerste amateur

De laatste weken van hun eerste seizoen bij Sporting Hasselt zijn intens voor voorzitters Rik en Sam. Sportieve hoogtepunten en dieptepunten wisselen elkaar in sneltempo af.

Het kampioenschap ligt voor het grijpen, maar na het pijnlijke verlies op Rupel Boom lijkt hun promotiedroom plots wel heel ver weg. En alsof dat nog niet genoeg is, brengen een kapotte deur en 2 rode kaarten de ploeg in een lastig parket. Ze hebben nog 1 kans om over te gaan naar eerste amateur, maar dan moeten ze winnen van Ninove. 1 match, alles of niks. Erop of eronder. En wie anders dan Kiki brengt De Spor in vervoering met dé goal van het seizoen.

Afscheid van Kiki

Het seizoen eindigt niet alleen op het veld, maar ook achter de schermen met grote veranderingen. Stadionomroeper Johny geeft de fakkel door en Kiki, de poulain van Rik, ​ keert terug naar zijn club Patro Eisden. Arlette blijft als de waakvlam van de club gelukkig wel een constante bron van steun en dat kan Sporting Hasselt nu zeker gebruiken …

Laatste aflevering van 'De Spor' vanaf maandag 10 juni om 21.15 uur op GoPlay en Play4.