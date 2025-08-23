Van aristocratische schandalen in 'Outrageous' tot detectiveverhalen in 'Bookish': het beste van BBC First in september

Geniet deze maand van zowel nieuwe series, zoals 'Outrageous', 'Bookish' en 'The Suspicions of Mr. Whicher' en van terugkerende favorieten met 'Grantchester' en 'McDonald & Dodds'.

'Outrageous' vertelt het waargebeurde verhaal van de zes Mitford-zussen, die in de jaren 30 alle regels trotseerden en schandalen veroorzaakten.

In 'Bookish' helpt boekhandelaar Gabriel Book de politie met het oplossen van de vreemdste moorden, maar zijn verleden blijft hem achtervolgen.

'Sally Lockhart Mysteries: The Shadow in the North' volgt de onverschrokken Sally (Billie Piper) in een gevaarlijk nieuw avontuur.

'The Suspicions of Mr. Whicher' neemt je mee naar Victoriaans Engeland, waar de beroemde detective Jack Whicher gruwelijke misdaden onderzoekt.

'Recipes for Love and Murder' combineert heerlijke recepten met moordmysteries, waarbij Maria Purvis haar kookkunsten inzet om een moordenaar te ontmaskeren.

'Ripper Street' neemt je mee naar de straten van Londen in 1889, waar de nasleep van de Ripper-moorden nog steeds voelbaar is.

'Grantchester' keert terug voor een tiende seizoen, met nieuwe mysteries, romantiek en geheimen in het idyllische Engeland van de jaren zestig.

'McDonald & Dodds' seizoen vier brengt opnieuw drie complexe moordzaken in het pittoreske Bath.

'Outrageous' gaat op woensdag 17 september in première om 21.00 uur op BBC First

Met Bessie Carter ('Bridgerton'), James Purefoy ('Rome') en Anna Chancellor ('Four Weddings and a Funeral') vertelt Outrageous het waargebeurde verhaal van de zes Mitford-zussen. Ze weigeren zich te houden aan de regels van hun tijd en zorgen zo voortdurend voor opschudding en schandalen. Terwijl de jaren dertig steeds onrustiger worden, staan de Mitfords voor een maatschappij in verandering en willen ze zelf mee het verschil maken, soms met ingrijpende gevolgen.

Terwijl de wereld van de Britse aristocratie langzaam instort, probeert oudste zus Nancy haar weg te vinden in de liefde, terwijl haar zussen elk een eigen, onverwachte richting inslaan. Ze vallen voor onstuimige mannen, raken in de ban van radicale ideeën en blijven het nieuws halen. Hun ouders kijken verbijsterd toe en proberen grip te houden op hun dochters én hun wankelende vermogen.

'Outrageous' is een uniek familiesaga vol loyaliteit en verraad, publieke schandalen, politieke extremen, jaloezie, romantiek en volwassen worden in de meest bijzondere omstandigheden. Overleeft de band tussen de zussen deze storm?

'Bookish' gaat op dinsdag 30 september in première om 21.00 uur op BBC First

'Bookish', bedacht door en met BAFTA- en Emmy-winnaar Mark Gatiss ('Sherlock', 'The League of Gentlemen'), is vanaf september te zien op BBC First. Gabriel Book runt een boekwinkel in Archangel Lane. Zijn leven na de oorlog zit vol avontuur: hij helpt de politie bij het oplossen van de vreemdste misdaden en ingewikkeldste moordzaken. Zijn nauwe band met de politie brengt echter ook gevaren met zich mee. Book is gelukkig getrouwd met zijn jeugdliefde Trottie (Polly Walker – 'Bridgerton'), maar als homoseksuele man leeft hij in een tijd waarin dat verboden is.

Het lijkt een daad van goedheid wanneer Book en Trottie de jonge ex-gedetineerde Jack (Connor Finch – 'Everything I Know About Love') in huis halen. Jack is een waardevolle hulp in de winkel én bij het speurwerk, maar al snel blijkt dat zijn komst minder toevallig is dan gedacht.

Elke aflevering draait om een intrigerend mysterie, met bekende gastacteurs, een vleugje nostalgie en de bruisende sfeer van de jaren na de oorlog. 'Bookish' is een stijlvolle, eigenzinnige detectiveserie die het genre een frisse twist geeft.

'Sally Lockhart Mysteries: The Shadow in the North' gaat op maandag 1 september in première om 21.00 uur op BBC First

The Shadow in the North is het tweede boek in Philip Pullmans reeks over de dappere Victoriaanse heldin Sally Lockhart. BAFTA-winnaar Adrian Hodges ('Charles II', 'Rome') bewerkte het verhaal voor televisie met Billie Piper ('Doctor Who') in de hoofdrol, naast o.a. JJ Field ('Captain America'), Jared Harris ('Chernobyl'), Julian Rhind-Tutt ('Green Wing'), Matt Smith ('Doctor Who') en Hayley Atwell ('Agent Carter').

Sally Lockhart belandt opnieuw in een gevaarlijk avontuur. Ze wil ontdekken waarom het geld van een oudere klant plots is verdwenen en hoe dat verband houdt met een moorddadig visioen en de rijke industrieel Bellmann. Hoe dichter Sally bij de waarheid komt, hoe duidelijker het wordt dat haar leven voorgoed zal veranderen.

'The Suspicions of Mr. Whicher' gaat op dinsdag 2 september in première om 21.00 uur op BBC First

'The Suspicions of Mr. Whicher' speelt zich af in het Victoriaanse Engeland en is geïnspireerd op het leven van de beroemde detective Jonathan ‘Jack’ Whicher. De reeks gaat in september in première op BBC First.

In de eerste aflevering wordt een rustig dorpje opgeschrikt door de brute moord op de driejarige Saville in Road Hill House. De minister van Binnenlandse Zaken stuurt inspecteur Whicher (Paddy Considine – 'House of the Dragon') naar het platteland om de waarheid te achterhalen. Tijdens zijn onderzoek raakt hij verstrikt in een web van overspel, waanzin en jaloezie in een wereld vol roddelende bedienden. Elke aflevering volgt Whicher terwijl hij een nieuwe zaak aanpakt, met verhalen die ondanks hun historische setting nog steeds actueel aanvoelen.

'Recipes for Love and Murder' gaat op vrijdag 5 september in première om 21.00 uur op BBC First

'Recipes for Love and Murder' is een charmante en eigenzinnige misdaadserie, gebaseerd op de populaire roman van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Sally Andrew. De serie, opgenomen in Zuid-Afrika en Schotland, volgt Maria Purvis: een meelevende en ervaren columniste die voor een klein dorpsblad recepten schrijft.

Wanneer Martine, een vrouw die Maria eerder om hulp vroeg voor haar gewelddadige man, dood wordt gevonden, besluit Maria samen te werken met de jonge, gedurfde journaliste Jessie September. Tussen het koken van curry’s en chocoladetaarten door, proberen ze samen de moord op te lossen. Terwijl ze de dader op het spoor zijn, merken ze dat hij hen ook op de hielen zit.

'Ripper Street' gaat op zaterdag 6 september in première om 21.00 uur op BBC First

'Ripper Street', van schrijver Richard Marlow ('Waking The Dead'), speelt zich af in het Londen van 1889, kort na de beruchte Ripper-moorden. De serie volgt de H Division, een politiedistrict dat orde probeert te houden in de chaotische straten van Whitechapel.

'Ripper Street' laat zien hoe de personages omgaan met de nasleep van de gruwelijke misdaden die hun leven en die van de stad voorgoed veranderden. Ondanks alles proberen de rechercheurs toch nog licht te brengen in hun donkere wereld.

'Grantchester' seizoen 10 gaat op donderdag 11 september in première om 21.00 uur op BBC First

'Grantchester' keert terug naar BBC First met het tiende seizoen. Het is 1962 en de sfeer is hoopvol. Alphy (Rishi Nair – 'Count Abdulla') voelt zich thuis in de parochie, die onder zijn leiding tot bloei komt. In Geordie (Robson Green – 'Touching Evil') vindt hij een beste vriend en vertrouweling. In de liefde lijkt het lastiger te gaan, tot een zaak hem onverwacht in een nieuwe romance drijft. Maar Alphy draagt geheimen met zich mee. Voordat hij zich kan openstellen, moet hij eerst zichzelf onder ogen komen. Gelukkig staat Geordie altijd voor hem klaar.

Geordie worstelt ondertussen met zijn verwachtingen voor zijn zoon, terwijl Cathy haar carrière een boost geeft met hulp van Mrs Chapman. En terwijl iedereen druk is, merkt niemand dat Leonard misschien te diep in het glaasje kijkt.

In seizoen tien lopen de verhalen uiteen van stijve academici tot strippers. Ze spelen zich af in Groot-Brittannië begin jaren zestig, met op de achtergrond de seksuele revolutie, de tweede feministische golf en de opkomst van extreemrechts. Dit seizoen stelt Alphy en Geordie flink op de proef.

'McDonald and Dodds' seizoen 4 gaat op maandag 15 september in première om 21.00 uur op BBC First

Jason Watkins ('The Crown') en Tala Gouveia ('Death in Paradise') kruipen in de huid van het onwaarschijnlijke maar effectieve duo McDonald and Dodds. Ze keren terug om drie nieuwe, complexe moordzaken op te lossen in het pittoreske Bath.

McDonald is een harde, ambitieuze Londense rechercheur met een scherpe tong, terwijl Dodds een verlegen lokale speurder is, maar achter zijn onhandigheid schuilt een briljante geest. Samen krijgen ze hun moeilijkste zaken tot nu toe: een lichaam op een drukke stadsbus, een vrouw die na 35 jaar vermist wordt teruggevonden, en een reeks moorden tijdens bruiloften in de stad.

In september kan je de volgende series blijven kijken op BBC First:

- 'The Great British Bake-Off', seizoen 12 elke weekdag om 17.00 uur tot en met 2 september.

- 'Grantchester', seizoen 9 elke donderdag om 21.00 uur tot en met 4 september.