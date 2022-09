Unieke beelden van 'Boer Charel' in 'Jambers, Back to the 90's'

Het vinden van een levenspartner voor een landbouwer is niet altijd gemakkelijk. Die problematiek behandelde Paul Jambers in 1995 in een reportage waarin ongehuwde boeren hun verhaal deden. Een van die alleenstaande oudere landbouwers was Karel Declerck uit Lotenhulle.

De dag na de uitzending was hij meteen een beroemdheid. Hij vertelde zijn levensverhaal met zoveel humor dat de tragiek ervan helemaal op de achtergrond raakte. Van dan af ging hij door het leven als ‘Boer Charel’.

In de aflevering van dinsdag toont Jambers unieke privébeelden uit het leven van Charel, en praat hij onder meer met zijn weduwe, Vera Schouppe, 27 jaar na zijn eerste reportage.

Er was een tijd dat jongeren met het syndroom van Down nooit op televisie te zien waren. Dertig jaar geleden maakte Paul Jambers een reportage over hen. Hij stuitte toen op veel tegenstand, maar vond toch een aantal ouders die hun kinderen lieten meewerken. Dat leidde tot een aantal onvergetelijke ontmoetingen en gesprekken. Steven was er eentje van. Sinds zijn jeugd verblijft hij in het zorgcentrum De Meander en Paul gaat vandaag bij hem op bezoek.

Meer dan 25 jaar geleden registreerde Jambers het verhaal van Sylvie, een jonge vrouw die op haar 21ste zwaar verbrand raakte bij een ontploffing in haar woning. Ze was fotomodel, maar die carrière kon ze na het ongeluk wel vergeten. Het genezingsproces duurde vele jaren en aan de plastische chirurgische ingrepen kwam geen einde. Toch slaagde de moedige vrouw er in om een nieuw leven te beginnen. 29 jaar na het ongeval woont Sylvie in Monaco. Paul zoekt haar opnieuw op.

'Jambers Back to the 90’s', dinsdag 13 september om 21.55 uur bij VTM en ook op VTM GO.