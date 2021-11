Ultieme confrontatie tijdens laatste kampvuur: zal Nico open kaart spelen met Donna?

Na het ontwaken op de dreamdate, is het moment eindelijk aangebroken: na twee intense weken zien Wouter & Julia en Donna & Nico elkaar terug tijdens het allerlaatste kampvuur. De voorbije weken gingen Wouter, Julia, Nico en Donna op zoek naar antwoorden en zochten ze uit of er misschien wel iemand beter bij hen past.

Zowel Donna als Nico vonden onverwacht een connectie op het eiland. Donna koos volledig voor Jimi, tijdens hun romantische dreamdate gingen ze nog een stapje verder in de hechte band die ze hebben met elkaar. Ook Nico vond een diepere connectie met vrijgezel Laure. Donna kijkt op tegen de confrontatie met Nico, hij is haar namelijk nog een uitleg verschuldigd. Nico liet haar via een videoboodschap weten dat hij haar bedrogen heeft voor hun vertrek naar 'Temptation Island'. Zal Nico tijdens het laatste kampvuur open kaart spelen en alles opbiechten?

Wouter had op 'Temptation Island' enkel een vriendschappelijke connectie met Noëlle, voor hem is Julia de vrouw van zijn leven. Maar Julia leerde de charmante vrijgezel Niels kennen, wat haar deed twijfelen. Wouter en Julia hebben op Temptation Island de vragen op hun antwoorden gekregen. Maar het weerzien krijgt een onverwachte wending: Wouter krijgt de kans om Niels één vraag te stellen. Blijft hij zo zeker van zijn stuk na het antwoord van Niels? Of valt hun sprookje in duigen?

En hoe gaat het met Donna, Nico, Wouter en Julia drie maanden na de ultieme relatietest?

'Temptation Island: Love or Leave', vrijdag 12 november om 20.35 uur op Play5 en GoPlay.be.