Twijfel slaat toe bij boerin Elien en ze schakelt de hulp van Dina in

Zondag neemt boerin Elien de Oost-Vlaamse tuinaanlegger Dries even apart. Bij de eerste ontmoeting kreeg ze van hem een boompje cadeau en die moet nog geplant worden. Dit geeft haar tegelijkertijd de gelegenheid om Dries meer persoonlijke vragen te stellen en hem beter te leren kennen.

Maar na hun gesprek is de twijfel alleen maar groter geworden. Ze was oorspronkelijk vrij zeker van haar keuze maar ondertussen slaat de twijfel toe: 'Ik dacht: Stijn, daar wil ik mee verder, maar ik merk dat hij wat stiller is geworden. Dries vind ik de knapste van alle drie, maar ik blijf de afstand Lommel-Drongen een probleem vinden. Bij Lorenz ontdek ik positieve vibes en ook zijn wat speelse gedrag vind ik leuk, maar voor het overige weet ik er nog niet zoveel van.'

Alvorens te beslissen met wie ze de komende 24u zal spenderen, trekt ze zich even terug om met Dina te bellen. Na haar videochat heeft Elien iets meer inzicht gekregen en is haar top 3 helemaal veranderd. Wie kiest ze voor de 24u date?

In Gingelom zet Kim zijn drie vrouwen aan het werk: de tractor krijgt zijn jaarlijkse poetsbeurt. Maar niet alleen de tractor wordt onder handen genomen. De meisjes misbruiken de situatie om Kim helemaal nat te spuiten en Carole laat deze kans niet liggen: 'Ik dacht: ik ga ervan profiteren en ik ga hem even inzepen.' Na het werkt neemt Kim de drie meisjes mee voor een tochtje met de Vespa. Hij geniet volop maar een keuze heeft hij voorlopig nog niet kunnen maken. 'Ik zal een goed evenwicht tussen mijn hart en mijn verstand moeten zoeken', beseft hij.

Cowboy William heeft bij het bullriden een ferme indruk achtergelaten en zijn aantrekkingskracht bij Bapke, Amber, Valerie en Titjana is er alleen maar groter op geworden. Ook hij zet zijn meisjes aan het werk: op het programma staat het uitmesten van de stallen. Titjana is alvast geen fan: 'Het is niet mijn roeping om stallen uit te mesten of continu rond die paarden te zitten. Ik vind dit leuk voor 1 keer, maar niet om hier elke dag te zitten, nee.' 's Avonds is de saloon open en Nadine, de mama van William, schuift mee aan tafel om de dames wat beter te leren kennen. Tot grote verrassing van William, durft zijn mama best wel diepgaande vragen te stellen…

Ook geitenboer Garry wil zijn drie dames beter leren kennen en neemt ze alle drie apart voor een gesprek. De eerste die hij op sleeptouw neemt, is Els: 'Kriebels zijn er nog niet echt, ook omdat ik het voorzichtig wil aanpakken, maar die gaan wel komen, dat voel ik', klinkt het bij haar. Het volgende persoonlijke gesprek heeft hij met Evelyn die hem een hint geeft dat Barbara niet in goede doen is. Garry neemt Barbara apart en wil weten wat er scheelt.

In Vleteren wordt er naar goede gewoonte weer stevig gewerkt. Chloë en Els draaien al goed mee aan de zijde van Cyriel. Alleen Laura loopt er wat onwennig bij. Cyriel is zich van geen kwaad bewust: hij kijkt eerder naar hoe de dames werken dan hoe ze zich voelen. Wanneer het etenstijd is, schuift het hele gezin mee aan tafel want mama An en papa Rik zijn benieuwd om kennis te maken met de drie meisjes. Maar aan tafel wordt er vooral veel gegeten en weinig gezegd…

'Boer zkt Vrouw', zondag 10 april om 19.55 uur bij VTM en ook op VTM GO.