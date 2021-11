Tweede deel van 'Wout': exclusieve terugblik op de zomer van Wout van Aert

Deze zomer verzilverde Wout van Aert zijn plek op de wereldtop van het wegwielrennen, met drie etappezeges in de Tour de France en een zilveren Olympische medaille in Tokio.

Dinsdag om 21.45 uur zendt VTM het langverwachte tweede deel van de docu 'Wout' uit, waarin VTM en HLN de kijkers een exclusieve inkijk geven in het indrukwekkende zomerparcours van Wout van Aert, van de Olympische Spelen in Tokio tot op de flanken van de Mont Ventoux.

Wout van Aert neemt de kijkers mee in zijn trofeeënkelder, waarin hij met de kleine Georges op de arm door zijn verzameling fietsen, truien en andere persoonlijke relikwieën gaat en reflecteert op zijn succesvol, haast bovenmenselijke wieler(na)jaar 2021. Op zenuwslopende wijze zien de kijkers hoe Wout en zijn team de Tour de France met vallen en opstaan beleven en uiteindelijk toch geschiedenis schrijven op de mythische flanken van de Mont Ventoux en op de Parijse Champs-Elysées. Hij blikt terug op de ontgoocheling van het WK in eigen land, de polemieken in de nasleep en de gevolgen daarvan in een heroïsche Parijs-Roubaix:

'De hele heisa heeft me toch wel een 'knak' gegeven. Het zorgde er voor dat mijn beste benen weg waren', vertelt hij.

Hoe gaat Wout om met het wekenlang gemis van zijn vrouw Sarah en kersvers zoontje Georges? Welke emoties komen er los tijdens de hoogtes en de laagtes van zijn indrukwekkende wielerzomer?

'Wout' (deel 2), dinsdag 23 november om 21.45 uur bij VTM en op VTM GO.