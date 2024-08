Twee prestigieuze Beachvolley toernooien bij DAZN

De zomer is eindelijk in het land en dus pakt DAZN uit met twee weekends van beachvolleybal op eigen bodem. Op zondag 4 augustus zendt DAZN de finales van de World Beach Pro Tour Futures in Brussel uit, één week later volgt de ontknoping van het Belgisch Kampioenschap Masters in Nieuwpoort.