Twee of toch drie verraders? Bondgenoten tasten volledig in het duister in 'De Verraders'

'Wat is er afgelopen nacht gebeurd?' Nu zondag 20 oktober worden de bondgenoten wakker met evenveel mensen als toen ze gingen slapen in 'De Verraders'. Geen moord dus, maar wat dan wel?

Iedereen wantrouwt elkaar, en zelfs over het aantal verraders is er twijfel. 'Is er verleid? En is er ja gezegd. Is er iemand verleid, heeft diegene nee gezegd, maar wil die persoon het niet graag vertellen? Of is er gemoord op het schild?', werpt host Staf Coppens op aan het ontbijt. 'Niemand weet hoeveel verraders er zijn, wie de verraders zijn en wat er is gebeurd vannacht. We are clueless', klinkt het bij Gilles Mbiye-Beya. Astrid Stockman voelt de onzekerheid toenemen: 'Er gaan duizenden vragen door je hoofd. Het beste wapen voor een verrader is chaos.' En ook Julie Colpaert is duidelijk: 'Dit is het moeilijkste moment tot nu toe in het spel.' De bondgenoten zijn de draad volledig kwijt en moeten van nul herbeginnen…

En beginnen doen ze bij hun - voorlopig - verdachte nummer 1: Joris Brys. Vorige week waagde Joris zich op glad ijs door zijn vizier op Isabelle Van Hecke te richten. Zij werd unaniem maar onterecht verbannen als bondgenoot aan de ronde tafel en dat hakte er stevig in. 'Ik voel me belachelijk over hoe ik het heb aangepakt', geeft Joris toe. Verrader William Boeva daarentegen maakte handig gebruik van de situatie om Joris extra verdacht te maken. Een zet die steeds meer vruchten afwerpt… 'Ik verdenk Joris en het zou logisch zijn als hij Sean gechanteerd heeft', klinkt het bij Hans Otten. En ook Ingeborg blijft niet bij de pakken zitten en neemt Hans apart om haar theorieën te delen…

De inzet stijgt tijdens de missie van deze week. 'We spelen niet langer alleen voor het schild. Vanaf nu strijden we ook voor een dolk, die aan de ronde tafel een dubbele stem oplevert', kondigt Staf aan. De zenuwen staan dan ook strak gespannen en de verdachtmakingen gaan alle kanten op. Nooit eerder was de groep zo verdeeld. De eensgezindheid lijkt compleet zoek, en niemand weet op wie te stemmen. Alleen Astrid lijkt zeker van haar keuze: ze wil Joris aanpakken en wil dat bespreken met Hans en William. Maar Joris laat zich niet zomaar in een hoek drijven… Zal de groep op tijd een consensus bereiken aan de ronde tafel? Of moet opnieuw een onschuldige bondgenoot het onderspit delven, terwijl de verraders lachen in hun vuistje?

Vincent Fierens gooit samen met oa de afvaller van 'The Masked Singer' en Marc Coucke alle intriges op tafel in aflevering 6 van 'De Verraders: De Ronde Tafel'

Zondagavond om 21.30 uur zit host Vincent Fierens weer aan 'De Ronde Tafel' om de aflevering van 'De Verraders' te bespreken. Dit keer krijgt hij gezelschap van de afvaller van 'The Masked Singer'. Daarnaast schuiven ook Marc Coucke, Roman Van Houtven en Wouter Torfs mee aan tafel om hun visies op het spel te delen.

'De Verraders', zondag 20 oktober om 19.55 uur en aansluitend 'De Ronde Tafel' om 21.30 uur bij VTM.