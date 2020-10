Triatleet crasht zwaar met de fiets in 'De MUG'

In de derde aflevering van 'De MUG', nu maandag 19 oktober om 21.50 uur, wordt duidelijk dat het noodlot altijd toeslaat op het meest onverwachte moment.

Zo ook voor triathlete Michelle, die wordt binnengebracht na een crash met haar fiets tijdens een wedstrijd. Ze belandde tegen een snelheid van 54 kilometer per uur tegen een ijzeren fietsenrek. Michelle’s verhaal laat spoedverpleegkundige Vic niet onberoerd: 'Als je de kamer binnenkwam, voelde je dat ze heel veel schrik had. Omdat ze in de sportwereld zit, weet ze dat een rugletsel vaak einde carrière betekent. Ze durfde amper nog te ademen en je voelde haar verdriet.'

Spoedverpleegkundige Koen, spoedarts Johan en ambulanciers Divina en Thomas rukken uit voor de zesjarige Vimas die gevallen is van de 3de verdieping, een val van maar liefst 9 meter hoog. 'Je denkt op dat moment alleen maar aan alles wat er mis kan zijn. Hij kan iets hebben aan zijn wervels of aan zijn longen', zegt Koen. Zijn mama wordt duidelijk overmand door schuldgevoelens.

Ambulanciers Michael en Goan gaan ter plaatse bij een verkeersongeval. Emma is aangereden op haar fiets en heeft een serieuze hoofdwonde opgelopen met veel bloed. De bestuurder van de wagen is nergens te bespeuren. 'Een fietser is sowieso al een zwakke weggebruiker en als je dan met een voertuig daarop inrijdt is de impact wel veel zwaarder dan wanneer het gaat om twee fietsers of een fietser en een voetganger. Dit ongeval vond ik wel erg omdat het een oproep was met vluchtmisdrijf', zegt Michael.

