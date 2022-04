Tom Waes ontdekt zondag miljoenenstad Los Angeles

Los Angeles, kortweg L.A., is de tweede grootste stad van de Verenigde Staten en dé Amerikaanse trekpleister voor dromers van allerlei slag. Een stad waar alles kan en alles mogelijk moet zijn.

In wijken als Hollywood, Beverly Hills, Venice Beach of Downtown L.A. kan je de meest vreemde figuren ontmoeten en avonturen beleven. Maar de American Dream heeft ook zijn keerzijde. Dat ontdekt Tom in armere wijken als Compton, waar je geen blanke toerist zal tegenkomen. En even buiten de stad, in de Californische woestijn, ontmoet Waes ook nog eens heel wat mensen die het stadsleven net ontvlucht zijn en een heel ander leven leiden, ver weg van de drukte van L.A.

