Tom Waes ontdekt de hoofdstad van Mongolië

Foto: Eén - © VRT 2022

Ulaanbaatar is met ongeveer 1,7 miljoen inwoners misschien het kleine broertje in 'Reizen Waes: Wereldsteden', toch verdient de stad om verschillende redenen een plaats in het lijstje van Tom.

Niet alleen woont meer dan de helft van de Mongoolse bevolking in de hoofdstad Ulaanbaatar, ook het aantal nieuwe inwoners neemt alleen maar toe. Het maakt van Ulaanbaatar een echte grootstad in het dunbevolktste land ter wereld.

Het traditionele, romantische beeld van Mongolië als een land van enkel maar uitgestrekte steppes lijkt aan herziening toe. Tijd voor Tom om uit te zoeken wat hier aan de hand is. 'Reizen Waes: Wereldsteden', zondag 17 april om 20.00 uur Eén.