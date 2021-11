'Tom & Jerry in New York' is vanaf 15 november te zien op Boomerang!

De stad die nooit slaapt, New York, is de nieuwe speeltuin van 's werelds bekendste kat en muis. Van Manhattan tot Central Park, langs musea en door grote warenhuizen: geen enkele trekpleister is veilig voor het stunt- en vliegwerk van Tom en Jerry in deze splinternieuwe animatiereeks!