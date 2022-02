Tijs Vanneste opent opnieuw de deuren van 'De Kemping'

Dinsdag 1 maart opent Tijs Vanneste opnieuw de deuren van 'De Kemping'. In het tweede seizoen bouwt een nieuwe groep van negen langdurige werkzoekenden een tijdelijke camping op. Ze worden begeleid door Tijs - tattoo-artiest, zanger en voormalig sociaal werker - en zijn rechterhand Lex, die - in de woorden van Tijs - zijn beide linkerhanden moet compenseren.

Het team, met dit jaar naast jongeren ook twee vijftigplussers, stelde in de zomer van 2021 zijn tenten op in een prachtig domein met een vijver in de Kempense gemeente Dessel, waar het gedurende drie weken zo'n zeshonderd gasten ontving.

De ploeg moet de camping vanaf nul opbouwen, activiteiten organiseren, sanitair poetsen en van ’s morgens tot ’s avonds paraat staan voor de kampeerders. Alsof dat niet genoeg is, worden de deelnemers geconfronteerd met de natste zomer sinds mensenheugenis en heel wat fysieke en mentale uitdagingen. Elk van hen heeft ook zijn eigen bagage mee, zoals een moeilijke thuissituatie, de diagnose van autisme, een spierziekte, hun afkomst of verslavingsproblematiek. Desondanks werken ze met vallen en opstaan verder. Op 'De Kemping' wordt gelachen en gehuild, maar vooral hard gewerkt aan een nieuwe toekomst.

Het tv-programma 'De Kemping' brengt het traject dat de deelnemers afleggen, in beeld. Het project ontstond uit VZW De Kemping, een initiatief van productiehuis De chinezen dat het hele traject verfilmde tot deze documentairereeks voor Eén.

Na 'De Kemping' maakte Tijs een album geïnspireerd op de verhalen van de deelnemers. Elk lied draait rond een van hen, wat uitmondde in een volledige plaat: Wildgroei.

De negen deelnemers

Carina (52) uit Turnhout

Carina speelt theater, is een trotse mama van vier kinderen en oma van drie kleinkinderen. Ze is ook een vrije geest, die met nostalgie terugdenkt aan de zorgeloze periode toen ze op straat woonde. Haar leven gaat met ups en downs, en ondanks Carina’s goedlachsheid en optimisme blijft het knokken om haar draai te vinden.

Daniël (22) uit Hapert (Nederland)

Daniël was een gelukkig kind tot de diagnose van autisme, en de bijhorende stempel, afstand creëerde tot zijn klasgenoten. Hij werd genegeerd en kreeg het steeds moeilijker met sociaal contact, tot hij vereenzaamde. Bovendien wordt hij net als zoveel jonge twintigers overmand door de keuzemogelijkheden van de hedendaagse maatschappij. Hij beleeft 'De Kemping' als een ontdekkingsreis naar wat hij voor anderen en voor zichzelf kan betekenen.

Daphne (25) uit Balen

Daphne groeide op in een kwetsbare thuissituatie en stopte door meerdere hernia’s en de spierziekte fybromyalgie noodgedwongen met haar middelbare school. Desondanks groeit de hoop dat ze ooit net hetzelfde kan als haar leeftijdsgenoten, en met 'De Kemping' wil Daphne dan ook testen wat haar mogelijkheden op de jobmarkt zijn.

Evelyne (37) uit Hoboken

Evelyne komt uit Kenia, waar ze een universitair diploma in Communicatie behaalde. Na een bezoek aan Brussel, waar ze aan de VUB een Master in Management op zak stak, leerde ze haar Vlaamse man kennen en verliet ze haar leven in Afrika voor België. Evelyne is sociaal, vriendelijk en hoogopgeleid, maar worstelt met de arbeidsmarkt vanwege haar kleine gestalte, die het gevolg is van een fysieke aandoening.

Jeroen (27) uit Mol

Jeroen woont in bij zijn 82-jarige peter, houdt van rommelmarkten en droomt ervan ooit een eigen winkel te hebben met gezelschapspellen. Hij is al zes jaar op zoek naar vast werk, maar heeft in die periode enkel wat tijdelijk interimwerk kunnen doen. Na heel wat tegenslagen is hij moedeloos geworden, en hij hoopt op 'De Kemping' opnieuw motivatie te vinden.

Mike (19) uit Meerhout

Mike verloor als kind zijn vader en zus, en kende een jeugd waarin eenzaamheid overheerste. Hij werd gepest op school en sloot zich op in zijn kamer, waar hij jarenlang alleen maar computerspellen speelde. Dat leidde tot een carrière als succesvol professioneel gamer, maar ook tot een gameverslaving. Vandaag kijkt Mike vooruit en beseft hij dat het anders moet, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Sam (50) uit Herselt

Sam bracht zijn hele jeugd door in een weeshuis, waar hij weinig liefde heeft gekend en een moeilijke jeugd had. Ook als volwassene was het leven hard voor hem: hij kreeg een zwaar ongeval en verloor zijn zoontje. Na een jarenlange carrière in de horeca en als dakwerker wil Sam niet stilzitten, maar zijn lichaam weigert dienst.

Shanti (22) uit Kasterlee

Shanti kreeg van haar pestkoppen op school zo vaak te horen dat ze niets kon dat ze het zelf ging geloven. Ook thuis had ze het niet gemakkelijk. Ze volgde in het Buitengewoon Onderwijs een opleiding tot logistiek assistente, maar is liever met haar handen bezig. Op 'De Kemping' wil ze het gevecht aangaan met haar onzekerheid en weer in zichzelf gaan geloven.

Socaïna (27) uit Vorselaar

Socaïna of Soeki, zoals ze door iedereen genoemd wordt, groeide op in twee culturen: deels bij haar biologische, Marokkaanse moeder, en deels bij haar Vlaamse pleegouders, die haar uiteindelijk op haar achttiende adopteerden. Haar moeilijke jeugd maakte haar erg onzeker, wat ook vandaag nog een struikelblok blijkt bij haar zoektocht op de arbeidsmarkt. Ze werkte een hele tijd in de horeca, maar kon na een sabbatjaar in Australië haar draai niet meer vinden in die sector.

De locatie

'De Kemping' is terug en ditmaal op een gloednieuwe locatie in het hart der Kempen: Dessel. Plat, zanderig en bijzonder gastvrij. Midden in het groen, naast de oevers van de Witte Nete, vonden Tijs en Lex een prachtige locatie voor de nieuwe camping. Een afgesloten domeintje met een groot grasveld, een bos en zelfs een zwemvijver.

'De Kemping' is meer dan een televisieprogramma

Het idee van 'De Kemping' is vertrokken vanuit een vzw - opgericht door productiehuis De chinezen - die langdurig werkzoekenden wil activeren of een doorstart geven. Voor de zoektocht naar mensen die zich vaak in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden, heeft de vzw zich laten begeleiden door organisaties en professionals uit de (sociale) sector: VDAB, OCMW, JAC, CAW, LOI, vakbonden, straathoekwerkers. Tijdens het project werkten de deelnemers intensief samen en werd het werk in overleg verdeeld: receptie, barverantwoordelijke, animator, verantwoordelijke voor infrastructuur, sponsoring of veiligheid. Met de bedoeling om constructief samen te werken, verantwoordelijkheid op te nemen en vooral werkervaring op te bouwen.

Voor de camping uit het tv-programma 'De Kemping' heeft de vzw, net als vorig jaar, de negen deelnemers ook effectief te werk gesteld: zij kregen een arbeidscontract van twee maanden aangeboden en er werd dus ook een loon uitbetaald. Productiehuis De chinezen maakte van dit sociaal project de zevendelige documentairereeks 'De Kemping' voor Eén. Via interactie tussen, gesprekken met en portretten van de jongeren maken we kennis met hun levenswereld, hun ideeën en hun al dan niet uitgesproken meningen, en wordt er ook gefocust op hun talenten. VZW De Kemping heeft de intentie om in de toekomst activiteiten te blijven ontplooien, en verder in te zetten op de activering van langdurig werklozen.

Het album: Wildgroei

Na de zomer, wanneer het filmproces van het project afgerond was, voelde Tijs dat hij nog niet helemaal klaar was met wat hij had de afgelopen maanden had meegemaakt. Er miste nog iets belangrijks. En dus besloot hij om nummers te schrijven, als ode aan de deelnemers en hun verhalen. Die zijn, volgens Tijs, hoewel heel persoonlijk ook erg universeel en herkenbaar voor andere luisteraars. Vervolgens dook hij samen met de band De Pelikanen twee weken lang de opnamestudio in, om al die verhalen vorm te geven. Het resultaat: een volledige plaat getiteld Wildgroei.

Tijs' zevenkoppige band De Pelikanen bestaat onder andere uit topmuzikanten als Mario Goossens en Paul Van Bruystegem (Triggerfinger), Serge Feys (Arno, TC Matic), jazztrompettist Sam Vloemans en alleskunner Andries Boone. De kers op de taart voor het album: een bonustrack van Scala. De Kolacny-broers gaven eerder al aan fan te zijn van het Kemping-project, en zij en het voltallige Scala-koor boden aan om een lied van Tijs onder handen te nemen. Dit werd een Scala-versie van het nummer Onzichtbaar.

Binnenkort, op 18 februari, worden er al drie songs van Wildgroei gelost: Hop!, Anders en Onzichtbaar. Hop!, een song in een jazzy sfeer, beschrijft perfect waar De Kemping voor staat: gezellige gezapigheid in combinatie met noeste arbeid en genieten van de kleine dingen. Anders is een ode aan deelnemer Mike, terwijl Onzichtbaar rond het verhaal van Daniël draait. Het volledige album Wildgroei is verkrijgbaar vanaf 4 maart.

