'Thuis': week 8 (2020) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2019

Sam geniet na van Valentijn. Joren is bezorgd om Viv en Frank maakt zich zorgen over Robin. Nancy gelooft in zichzelf, Jacques heeft stress. Karin laat zich helemaal gaan en Paulien heeft een vraag voor Lowie.



Maandag 17 februari 2020 - aflevering 4784

Waldek geeft Adil datingadvies. Sam geniet nog na van haar valentijnsavond. Angèle bruist van energie en goede ideeën. Joren maakt zich zorgen om Viv, die volgens hem te veel hooi op haar vork neemt. Nancy heeft Leo iets belangrijks te vertellen.

Dinsdag 18 februari 2020 - aflevering 4785

Marianne wil er even tussenuit en het liefst niet alleen. Stan doet Judith een voorstel. Nancy weigert zich gewonnen te geven. Kobe en Paulien hebben een dieper gesprek over hun toekomst en de stappen die ze daarin willen zetten.

Woensdag 19 februari 2020 - aflevering 4786

Nancy botst op de complexiteit van het leven. Jacques en Paulien kunnen het goed met elkaar vinden. Judith loopt langs bij Tom; ze moeten even praten over Stan. Lowie vreest dat er veel zal veranderen bij Boowie. Frank maakt zich serieus zorgen over Robin.

Donderdag 20 februari 2020 - aflevering 4787

Nancy gelooft in zichzelf, tot ze een gesprek heeft met Eddy. Jacques heeft af te rekenen met stress. Frank lucht zijn hart bij Tom, maar dat schiet bij hem in het verkeerde keelgat. Het is kaartavond in de Withoeve. Adil heeft een date.

Vrijdag 21 februari 2020 - aflevering 4788

Adil kan een moment al zijn zorgen vergeten. Karin stormt woest en dronken bij Tom de deur uit en dat terwijl haar zoon net op zoek is naar haar. Dries moet een belangrijke klant teleurstellen. Paulien wil Lowie iets vragen.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!