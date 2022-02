'Thuis': week 6 (2022) - PREVIEW

Peter is opgewekt en Angèle denkt dat ze geluk heeft. Nora en Stefaan zijn kritisch voor Niels, Sam moet onderhandelen met Christine en Silke heeft wilde plannen. Robin wil zich niet opzij laten schuiven, Eddy vindt geen verjaardagscadeau en Nancy wil een moeder-dochtermoment. Sam wimpelt de geste van Simonne af en Christine praat met Viv. Judith geeft haar zus goede raad, de frustratie bij Frank groeit verder.

Maandag 7 februari 2022 - aflevering 5156

Peter loopt op wolkjes. Tania is er met haar gedachten niet helemaal bij en dat merkt ook Viv. Angèle denkt dat het geluk aan haar zijde staat. Tim en Dieter krijgen een belangrijk telefoontje binnen. Silke en Niels hebben opnieuw ruzie.

Dinsdag 8 februari 2022 - aflevering 5157

Nora en Stefaan laten Niels verstaan dat hij onverstandig is geweest. Sam moet onderhandelen met Christine. Eddy vindt geen geschikt verjaardagscadeau voor Angèle en hij is niet de enige met dat probleem. Durft Peter eindelijk zijn emoties te uiten? Silke maakt wilde plannen.

Woensdag 9 februari 2022 - aflevering 5158

Robin is niet van plan om zich zomaar te laten opzijschuiven. Nancy wil een moeder-dochtermoment inlassen. Joren voelt zich onder druk gezet. De tombolatrekking tovert een verrassende winnaar uit de bus.

Donderdag 10 februari 2022 - aflevering 5159

Zihame neemt Britney in vertrouwen. Simonne doet een geste naar Sam, maar die wimpelt het af. Christine wil de plooien gladstrijken met Viv. Silke is te laat voor haar les verbintenissenrecht. Tania krijgt een mooi aanbod in de schoot geworpen.

Vrijdag 11 februari 2022 - aflevering 5160

Christine zoekt ontspanning bij Tamara. Angèle zou dat ook goed kunnen gebruiken. Nancy wordt met beide voeten op de grond gezet. Judith geeft haar zus wat goede raad. De frustratie bij Frank groeit. Sam ontvangt een klein cadeau en dat is niet naar de zin van Tim.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.15 uur op Eén.

