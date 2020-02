'Thuis': week 6 (2020) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2020

Adil doet geheimzinnig over zijn ate en Dieter moet Peter iets vertellen. Rosa geniet van een afspraakje, Angle maakt zich zorgen om Eddy. Marianne en Karin maken het Tom. niet gemakkelijk. Simonne beseft dat ze een nieuwe uitdaging nodig heeft, Stan heeft goed nieuws. Marianne wordt onderzocht door Ann, De Withoeve krijgt onverwacht bezoek.



Maandag 3 februari 2020 - aflevering 4774

Adil lost tegen Waldek niets over zijn date. Tamara mist Bob en probeert hem te bereiken. Paulien en Kobe genieten van hun binnenpretjes. Dieter moet Peter dringend iets vertellen. Britney voelt zich enorm slecht.

Dinsdag 4 februari 2020 - aflevering 4775

Rosa kan extra genieten tijdens een fijn afspraakje. Lowie overtuigt Adil om een stapje in de wereld te zetten. Angèle is ongerust over Eddy. Peter wordt geconfronteerd met de harde realiteit.

Woensdag 5 februari 2020 - aflevering 4776

Simonne geeft Rosa goede raad. Nancy heeft gefaald als moeder. Sam is klaar om erin te vliegen. Tom wil de zaken niet op de spits drijven, maar dat is buiten Marianne en Karin gerekend. De politie komt langs in de Withoeve.

Donderdag 6 februari 2020 - aflevering 4777

Nadat ze werd ingelicht door Karin, kan Tania het niet laten om Tom te plagen. Angèle is helemaal in haar nopjes. Simonne beseft stilaan dat ze toe is aan een nieuwe uitdaging. Stan vertelt Judith zijn goed nieuws. Rosa moet Kobe iets vragen.

Vrijdag 7 februari 2020 - aflevering 4778

Simonne wil niet dat Frank zich moeit met het huishouden van een ander. Bob keert terug naar Boowie met een lijst van potentiële klanten. Marianne krijgt een check-up van Ann. Er staat onverwacht bezoek voor Nancy in de Withoeve.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

