'Thuis': week 52 (2019) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2019

Al sinds jaren is 'Thuis' bij veel Vlaamse gezinnen d vaste afspraak om samen gezellig in de zetel te duiken en de tv-avond af te trappen. Nieuwsgierig naar volgende week? Lees de preview!



Maandag 23 december 2019 - aflevering 4744

Eddy werkt zijn frustratie uit op Angèle. Adil wordt uit zijn bed gebeld; het alarm bij de Kabouters is afgegaan. Lowie komt terug van Londen. Vic is heel onrustig. Tim maakt zich zorgen over Viv.

Dinsdag 24 december 2019 - aflevering 4745

Britney hangt heel de tijd lusteloos rond in de Withoeve. Viv is bezig aan een heerlijke kerstmaaltijd. Tamara heeft de hulp van Dries nodig. Rosa maakt zich enorm kwaad op Angèle. Zal het tripje van Waldek naar het Zwarte Woud in het water vallen?

Woensdag 25 december 2019 - aflevering 4746

Rosa is niet de enige die kwaad is op Angèle en die laatste reageert haar eigen colère dan weer af op Eddy. Hannah is jarig en haar peter is haar niet vergeten. Femke en Peter maken zich ernstige zorgen over Vic. Kobe ontvangt Karin, terwijl Tom Kerstmis viert bij Frank en Simonne.

Donderdag 26 december 2019 - aflevering 4747

Frank is in zijn nopjes na het etentje en ook Tom heeft genoten. Marianne is echter ziek opgestaan en gaat langs bij Ann. Simonne en Rosa uiten hun ongenoegen over Angèle, maar er blijken nog verrassingen naar boven te komen.

Vrijdag 27 december 2019 - aflevering 4748

Tom vraagt Karin mee naar het nieuwjaarsfeest bij zijn moeder. Lowie wil op de dansvloer alle frustratie eruit gooien en ontpopt zich tot een echte sfeermaker. Viv is in de wolken na een mooi gebaar van Leo, terwijl Peter te maken krijgt met een onaangename verrassing.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

