'Thuis': week 51 (2019) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2019

Afgelopen week werd in 'Thuis' een nieuw café geďntroduceerd mét een waardin waarover we momenteel nog niet veel weten. Benieuwd of daar nog spannende verhalen uitkomen. En wat met Jasper? Zal hij de dans ontspringen? Gaan je favoriete personages een rustige kerst tegemoet of wordt het storm op zee? Je ziet het volgende week.



Maandag 16 december 2019 - aflevering 4739

Nancy is nieuwsgierig. Kobe zoekt Waldek op. Frank kan zijn enthousiasme niet verbergen wanneer hij eenmaal zijn beslissing heeft genomen en dat valt ook Simonne op. Bob haalt de grote middelen boven om de ruzie met Lowie bij te leggen.

Dinsdag 17 december 2019 - aflevering 4740

Dieter ontdekt dat Britney er tijdens haar examens niet helemaal met haar gedachten bij was. Boowie heeft een belangrijke meeting. Tom krijgt een fijne uitnodiging voor kerst. Peter beseft dat hij voor een moeilijke keuze staat en vraagt hulp aan Tom.

Woensdag 18 december 2019 - aflevering 4741

Waldek lucht zijn hart bij Adil. Thilly organiseert een minifeestje bij de Kabouters en dat is niet zonder reden. Viv maakt kerstplannen. Lexi uit iets te enthousiast haar gedachten over Adil. Bob wil Tamara verrassen.

Donderdag 19 december 2019 - aflevering 4742

Nancy verwacht Britney elk moment terug thuis met haar rapport. Marianne is niet te spreken over de zet die Frank gedaan heeft. Leo passeert langs de dokter. Rosa is er op het werk niet met haar gedachten bij.

Vrijdag 20 december 2019 - aflevering 4743

Jacques doet zijn best om iedereen bij de Kabouters op te vrolijken. Karin wordt door Kobe uitgenodigd om samen Kerstmis te vieren. Viv krijgt een leuke verrassing in ruil voor een goed rapport.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

