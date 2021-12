'Thuis': week 49 (2021) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2021

Joren is geschrokken. Rosa volgt Waldek's goede raad, Judith brengt slecht nieuws, Peter krijgt positiever nieuws. Marianne wil Karin inschakelen. Dat en veel meer zie je deze week in de populairste soap van Vlaanderen! Dit is de vooruitblik voor een nieuwe week 'Thuis'.

Maandag 6 december 2021 - aflevering 5111

Joren is serieus geschrokken, maar Eddy staat klaar om hem op te vangen en te steunen. Bob krijgt een late oproep. Femke moet haar woede onder controle houden. Harry en Nora werken hun frustraties uit op elkaar.

Dinsdag 7 december 2021 - aflevering 5112

Rosa volgt de goede raad van Waldek op. Er is sprake van geluidsoverlast op de Withoeve. Angèle klaagt over de afwezigheid van Sam. Tom helpt Peter beseffen dat het nog niet te laat is. Harry uit zijn onbehagen tegenover de verkeerde persoon. Woensdag 8 december 2021 - aflevering 5113

Judith moet slecht nieuws brengen, terwijl er eindelijk wat positief nieuws is voor Peter. Joren zit met serieuze twijfels. Simonne neemt het niet zo nauw met haar werkschema. Marianne wil de hulp van Karin inschakelen. Donderdag 9 december 2021 - aflevering 5114

De laatste stunt van Angèle gaat niet zonder slag of stoot voorbij. Rosa sluit een nieuwe vriendschap. Nancy en Dieter hebben een afspraak bij de bank. De opluchting bij Eddy is groot als Joren eindelijk zijn advies lijkt op te volgen. Vrijdag 10 december 2021 - aflevering 5115

Karin en Marianne sluiten een deal. Sam beseft dat ze een fout gemaakt heeft en neemt haar verantwoordelijkheid. Marianne moet Nancy teleurstellen. Lowie maakt indruk met Boowie. Joren zit gewrongen met het nieuws dat hij verneemt. 'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!