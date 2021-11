'Thuis': week 48 (2021) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2021

Karin krijgt slecht nieuws, Thilly krijgt langere lunchpauzes en Frank houdt zich aan zijn beloftes. Nancy komt tot een pijnlijk besef. Zihame wordt afgewezen en Rosa komt tot een belangrijk inzicht. Ilias geeft niet op, Joren moet met Eddy naar de wijngaard en Nancy heeft het zo druk met haar kleinzoon dat ze haar eigen dochter vergeet. Tamara is bezorgd. Marianne beseft waar Karin mee bezig is, Adil is niet tevreden, Harry voelt een dreiging. Tania ergert zich aan haar collega's en Silke is onder de indruk van Ilias. Viv heeft nieuws voor Joren, maar dat heeft grote gevolgen.

Maandag 29 november 2021 - aflevering 5106

Zowel Femke als Nancy weten het even niet meer. Karin krijgt slecht nieuws. Adil laat toe dat Thilly langere lunchpauzes neemt. Ilias hoopt opnieuw op een beetje hulp van Simonne. Frank houdt zich aan zijn belofte. Nancy loopt langs op het advocatenkantoor.

Dinsdag 30 november 2021 - aflevering 5107

Harry komt tot een pijnlijk besef. Niels ziet Zihame die een afwijzing te verwerken krijgt. Tijdens een levering komt Rosa tot een belangrijk inzicht. Marianne ontvangt een leuke verrassing. Nancy probeert Dieter te overtuigen van haar plannen. Ilias geeft niet snel op. Woensdag 1 december 2021 - aflevering 5108

Karin haar plan lijkt te werken. Frank doet een interessante vondst. Joren moet met Eddy naar de wijngaard. Nancy wil alles zo aangenaam mogelijk maken voor haar kleinzoon, maar vergeet hierdoor een beetje haar eigen dochter. Tamara maakt zich zorgen. Donderdag 2 december 2021 - aflevering 5109

Marianne beseft heel goed waar Karin mee bezig is als ze Tom ziet zweven na een zwoele nacht. Er doet zich een probleem voor op de wijngaard nadat Eddy en Joren daar gewerkt hebben; Adil is allesbehalve tevreden. Frank reikt Sam de helpende hand. Harry voelt een dreiging aan zijn adres. Vrijdag 3 december 2021 - aflevering 5110

Tania krijgt het op haar heupen van haar collega's. De opdracht van Ilias kent een heel origineel einde waar ook Silke van onder de indruk is. Karin zet de puntjes op de i om haar reputatie te redden. Viv laat Joren weten dat er iemand op hem wacht, maar dat nieuws kent grote gevolgen.