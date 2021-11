'Thuis': week 46 (2021) - PREVIEW

Rosa is jarig, Thilly heeft een nieuw project en Tom begrijpt het allemaal niet meer. Silke is misnoegd en Sam heeft ontspanning verdiend. Tania heeft het moeilijk. Kobe wil zijn moeder bedanken, Stefaan komt naar de wijnshop. Britney volgt Nora in het ziekenhuis, Simonne wordt onaangenaam verrast door Harry en Robin voelt zich gegeneerd. De emmer van Nancy loopt helemaal over, Harry's acties hebben grote gevolgen. Ilias verbijt zijn teleurstelling, Nora voelt zich gefaald als moeder.

Maandag 15 november 2021 - aflevering 5096

Peter uit zijn gedachten bij Tom en begrijpt het allemaal niet meer. Het is de verjaardag van Rosa. Thilly heeft haar handen vol met een nieuw project. Viv oogt nerveus. Franks rug speelt hem opnieuw parten.

Dinsdag 16 november 2021 - aflevering 5097

Silke is misnoegd met de laatste zet van Ilias. Femke en Tamara vinden dat Sam wat ontspanning verdient. Tania heeft het niet gemakkelijk. Kobe wil zijn moeder bedanken voor alles wat ze gedaan heeft. Stefaan passeert bij Rosa in de winkel; hij is op zoek naar wijn, maar hij krijgt veel meer dan dat. Woensdag 17 november 2021 - aflevering 5098

Lowie verrast Bob en Tamara. Dieter spelt Ilias de les. Nancy is verbolgen. Britney volgt Nora een namiddag in het ziekenhuis. Simonne wordt verbaasd door Harry, die een compleet irrationele reactie heeft tegenover een klant in Bar Madam. Robin voelt zich enorm gegeneerd. Viv stelt haar eerste factuur op. Donderdag 18 november 2021 - aflevering 5099

De acties van Harry kennen serieuze gevolgen. De nieuwsgierigheid van Tom en Dries haalt de bovenhand. De emmer van Nancy loopt helemaal over en ze kan zich niet langer inhouden. Peter beseft dat hij de strijd ten volle moet aangaan. Vrijdag 19 november 2021 - aflevering 5100

Nancy probeert in te praten op Femke. Bij Ilias is er enige teleurstelling te bespeuren, maar dan doet er zich een nieuwe opportuniteit voor die hij met beide handen grijpt. Nora voelt zich gefaald als moeder.