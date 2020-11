'Thuis': week 46 (2020) - PREVIEW

Nancy belt in paniek naar Dieter en Tania heeft er een fijne nacht opzitten. Lexi doet een vreemde ontdekking, het zwijgen valt Frank zwaar. Jacques verrast Rosa, Eddy krijgt bezoek. Simonne vergezelt Angèle naar Bar Madam. Paulien en Kobe blikken vooruit, Angèle is boos en verdrietig tegelijkertijd. Marianne verbaast Tom, Dries heeft wilde plannen met Tamara. Simonne biedt haar excuses aan en Nancy heeft last van argwaan.

Maandag 9 november 2020 - aflevering 4886

Dieter krijgt een paniekerig telefoontje van Nancy. Tim en Lexi lopen de shop van Stevenson binnen om enkele vragen te stellen aan Rosa. Tania heeft er een fijne nacht opzitten en dan haalt ze nog eens haar slag thuis bij Boowie.

Dinsdag 10 november 2020 - aflevering 4887

Judith voelt dat er iets gaande is met haar zus. Nancy verliest haar geloof in de goedheid van de mens. Paulien doet haar best om Rosa gerust te stellen. Tim en Lexi doen een vreemde ontdekking. Blijven zwijgen valt Frank enorm zwaar.

Woensdag 11 november 2020 - aflevering 4888

Op de wijngaard kunnen ze een beetje hulp gebruiken. Jacques verrast Rosa met een bezoekje en Eddy krijgt zelfs twee bezoekers over de vloer. Simonne besluit om Angèle te vergezellen naar Bar Madam. Nancy krijgt een opdoffer.

Donderdag 12 november 2020 - aflevering 4889

Angèle voelt zich boos en verdrietig tegelijk. Paulien en Kobe kijken samen vooruit naar de toekomst. Marianne weet Tom te verbazen. Eddy wil actie ondernemen en krijgt steun van zijn maat. Thilly en Tania gaan samen boksen.

Vrijdag 13 november 2020 - aflevering 4890

Simonne excuseert zich bij Sam. Het is een grote dag voor Kobe en Paulien. Dries neemt een dagje verlof; hij heeft wilde plannen met Tamara. De argwaan van Nancy steekt de kop op; ze probeert zich er niet door te laten leiden.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

