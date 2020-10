'Thuis': week 44 (2020) - PREVIEW

Angèle ontmoet een interessante man. Emma wil met Joren praten en Kobe krijgt het moeilijk. Eddy wijst Angèle af, Waldek wil bemiddelen tussen Rosa en Kobe. Britney is ongelukkig en Tamara gaat vertrekken naar Londen. Dries praat een hartig woordje met Karin. Sam ontdekt iets vreselijks.

Maandag 26 oktober 2020 - aflevering 4876

Angèle ontmoet een interessante man in Bar Madam. Jacques vindt dat Kobe enorm egoïstisch is en probeert dat subtiel duidelijk te maken aan Rosa. Emma wil toch nog even praten met Joren na alles wat er gebeurd is.

Dinsdag 27 oktober 2020 - aflevering 4877

Karin denkt een oplossing te hebben voor het probleem van Kobe. Angèle gedraagt zich flirterig in Bar Madam. Kobe krijgt het hard te verduren van de vrouwen in zijn leven. Emma probeert Stan gerust te stellen.

Woensdag 28 oktober 2020 - aflevering 4878

Eddy wijst Angèle af en dat breekt hem zuur op. Chantal heeft antwoorden nodig. Ondertussen wordt Viv een job aangeboden. Waldek heeft genoeg van de ruzie tussen Kobe en Rosa; Stevenson mag er niet aan ten onder gaan.

Donderdag 29 oktober 2020 - aflevering 4879

Dries bespreekt een voorstel met Lowie, Bob en Tamara. Zij hebben elk hun mening hierover. Britney is ongelukkig. Eddy spuwt zijn gal over Angèle, terwijl zij haar frustratie uit op een totaal verkeerde manier. Met verstrekkende gevolgen...

Vrijdag 30 oktober 2020 - aflevering 4880

Tamara staat op het punt om te vertrekken naar Londen. Chantal gaat de confrontatie aan met Waldek. Kobe ontloopt Rosa en dat vindt Jacques kinderachtig. Dries wil een hartig woordje spreken met Karin. Sam doet een vreselijke ontdekking.

