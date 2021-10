'Thuis': week 41 (2021) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2021

Nancy is niet gelukkig, Viv begeestert Waldek en Eddy overhaalt Angèle om niet alles op te geven. Stevenson ontvangt een pakje, Femke botst met Nancy. Marianne moet inbinden en Ilias doet een belofte. Paulien denkt na over de toekomst, Dieter is doodzenuwachtig en Lowie is sceptisch. Femke en Peter krijgen nieuws van de boekhouder. Rosa springt in de bres voor Waldek, Marianne vreest een zwaar fiasco en Sam past technieken toe die Bob haar leerde.

Maandag 11 oktober 2021 - aflevering 5071

Bob kan met zijn kansberekening Tamara met beide voeten op de grond houden. Nancy is allesbehalve gelukkig. Marianne beseft dat ze misschien een beetje te ver is gegaan. Viv weet Waldek aan zich te binden met haar verhalen rond de wijngaard. Angèle voelt een enorme stress. Ilias heeft een manier gevonden om geld te verdienen.

Dinsdag 12 oktober 2021 - aflevering 5072

Eddy kan Angèle overhalen om het niet allemaal op te geven. Femke heeft een aanvaring met haar moeder. Marianne zal water bij de wijn moeten doen. Karin is vastberaden om haar doel te bereiken. Er wordt een pakje geleverd bij Stevenson. Woensdag 13 oktober 2021 - aflevering 5073

Ilias doet Waldek een belofte. Adil trakteert zijn werknemers. De zenuwen gieren door het lijf van Dieter. Nancy loopt voor een goed gesprek binnen bij Marianne. Paulien denkt na over haar toekomst. Het zijn spannende tijden in Bar Madam. Donderdag 14 oktober 2021 - aflevering 5074

Bob wil Viv graag helpen met haar nieuwe plannen voor de toekomst, maar ook Marianne komt aankloppen voor hulp. Lowie is eerder sceptisch. Tamara legt Sam in de watten. Adil mag nog eens bezig zijn met muziek. De boekhouder heeft nieuws over de Withoeve voor Femke en Peter. Vrijdag 15 oktober 2021 - aflevering 5075

Het geluk van Waldek is van korte duur en Rosa schiet te hulp. Marianne vreest dat haar een zwaar fiasco te wachten staat. Blijft de weddenschap tussen Tom en Karin overeind? Sam past enkele technieken toe die ze geleerd heeft van Bob. 'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!