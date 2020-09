'Thuis': week 40 (2020) - PREVIEW

Tania wil geen medelijden en Ann verwijt Marianne. Jacques laat steken vallen, Adil heeft iets te bespreken met Bob en Lowie. Karin voelt zich schuldig. Ann en Tom vallen van de ene verbazing in de andere. Viv en Chantal ruziŽn weer over Jasper, Kobe krijgt zijn gebroken moeder over de vloer. Nancy zet Tom op zijn plaats over Marianne.

Maandag 28 september 2020 - aflevering 4856

Adil zit verveeld met de toekomst van de Kabouters. Tania wil absoluut geen medelijden van Ann. Joren probeert Emma zo goed mogelijk op te vangen. Ann gooit Marianne verwijten naar het hoofd. Tom loopt langs bij Peter. Tim deelt zijn bezorgdheden met Sam.

Dinsdag 29 september 2020 - aflevering 4857

Judith merkt op dat Joren een goede partij is voor haar dochter. Jacques voelt enige druk op het werk en laat daardoor enkele steken vallen. Adil heeft een en ander te bespreken met Lowie en Bob. Tom krijgt een belangrijk telefoontje.

Woensdag 30 september 2020 - aflevering 4858

Karin voelt zich ongelofelijk schuldig en Sam merkt dat ze oprecht is. Ann en Tom vallen van de ene verbazing in de andere. Jacques wil op een goed blaadje staan bij Adil en doet overuren. Hij krijgt tot twee keer toe onverwacht bezoek.

Donderdag 1 oktober 2020 - aflevering 4859

Jacques verrast Rosa met een ontbijtje. Viv en Chantal hebben opnieuw woorden in verband met Jasper. Karin verschijnt helemaal gebroken bij Kobe. T om is met zijn gedachten allesbehalve bij zijn werk, net nu er een belangrijk moment voor de deur staat.

Vrijdag 2 oktober 2020 - aflevering 4860

Eddy botst op een schermutseling bij de Kabouters. Karin gaat met opgeheven hoofd haar toekomst tegemoet. Tania en Ann hebben het allebei niet gemakkelijk. Nancy zet Tom op zijn plaats wat Marianne betreft.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.20 uur op Eén.

