'Thuis': week 39 (2020) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2020

Lowie maakt zich zorgen om Viv en de houding van Karin kwetst Tom. Adil twijfelt aan De Kabouters, Nancy trekt te snel conclusies. Emma zorgt voor afleiding bij Tania, Kobe krijgt verontrustend nieuws. Tom is bezorgd om Robin en Britney is over haar toeren.

Maandag 21 september 2020 - aflevering 4851

Karin zet Tom voor het blok en het raakt hem diep. Tania beseft stilaan dat maar één iemand haar vragen kan beantwoorden. Lowie zit met zijn hoofd bij de verdwijning van Viv. Rosa doet haar best om Jacques opnieuw positief te stemmen.

Dinsdag 22 september 2020 - aflevering 4852

Tom merkt dat hij meer en meer cliënten verliest door roddels die verspreid worden. Lowie gaat te rade bij Simonne. Adil twijfelt over de toekomst van de Kabouters. Jacques krijgt telefoon van een nieuwe potentiële klant.

Woensdag 23 september 2020 - aflevering 4853

Reinhilde doet Dries een onverwacht voorstel. Nancy trekt haar conclusies iets te snel. Angèle kan het niet laten om haar neus in andermans zaken te steken. Emma biedt Tania een welgekomen afleiding aan.

Donderdag 24 september 2020 - aflevering 4854

Jacques heeft een ambetante botsing met Eddy en ook Christine kan op geen vriendelijk woord van hem rekenen. Karin begint spijt te krijgen van haar beslissing. Kobe hoort verontrustend nieuws van Paulien.

Vrijdag 25 september 2020 - aflevering 4855

Tom maakt zich zorgen over Robin. De rust bij Lowie in huis lijkt helemaal weergekeerd. Tania wordt ongerust na een bezoekje van de politie. Nancy verneemt nieuws van Marianne. Britney is helemaal over haar toeren.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.20 uur op Eén.

