'Thuis': week 38 (2020) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2020

Het hart van Marianne breekt door de ruzie tussen Ann en Tom. Die laatste breekt zijn hoofd over het verleden. Adil krijgt te horen dat hij ambitieuzer mag zijn en Nancy is van streek door een verhaal van Britney. Robin is boos op Frank, Jacques is op zijn ongemak.

Maandag 14 september 2020 - aflevering 4846

Het hart van Marianne breekt als ze haar kinderen met getrokken messen tegenover elkaar ziet staan. Chantal zit met haar gevoelens in de knoop. Dieter is getuige van een bijzonder moment.

Dinsdag 15 september 2020 - aflevering 4847

Nancy is door het dolle heen met het nieuws van Dieter. Judith suggereert een oplossing voor het probleem van Tania en Ann. Frank begrijpt dat een slechte reputatie uit het verleden iemand kan blijven achtervolgen. Bob vergeet Tamara iets belangrijk te zeggen.

Woensdag 16 september 2020 - aflevering 4848

Ann gaat de confrontatie aan met Karin. De gedachten van Tom draaien op volle toeren en dat heeft serieuze gevolgen. Nancy is van streek door wat haar dochter haar vertelt. Een lieve stem fluistert Adil in dat hij wat meer ambitie mag hebben.

Donderdag 17 september 2020 - aflevering 4849

Tom is de leugenachtige spelletjes van Karin beu. Adil vat de koe onmiddellijk bij de horens. Chantal kan eindelijk haar hart eens luchten en dat werpt zijn vruchten af. Viv verveelt zich. Tamara plaagt Leo.

Vrijdag 18 september 2020 - aflevering 4850

Robin is niet gediend met de acties van Frank. Chantal heeft iets op te biechten aan Viv. Een zieke Hannah kan bij Frank terecht. Nancy denkt dat het tijd is om een belangrijk gesprek te voeren met haar dochter. Jacques wordt ongemakkelijk wanneer Adil polst naar zijn toekomstplannen.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.20 uur op Eén.

