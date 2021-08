'Thuis': week 35 (2021) - NIEUW SEIZOEN!

'Thuis' is terug! En na de spannende seizoensfinale van begin juni zijn er heel wat vragen waarop de fans maar wat graag een antwoord willen. Waar is Rosa? En hoe gaat het met Judith? Gaat het huwelijk van Marianne en Leo eindelijk door? Bevalt Christine? En komt het nog goed tussen Peter en Femke? Lees snel de preview!

Maandag 30 augustus 2021 - aflevering 5041

Waldek wordt gealarmeerd door een verontrustend telefoontje. Thilly verneemt fijn nieuws. Lowie wil iets doen voor Bob, maar tegelijk moet hij zich klaarmaken voor het huwelijk van Leo en Marianne. Op dit huwelijk doet Leo een bekentenis aan Yasmine.

Dinsdag 31 augustus 2021 - aflevering 5042

Frank schiet Tom te hulp terwijl die laatste Judith opzoekt. Eddy houdt zich in omdat hij beseft dat hij fouten kan maken. Thilly heeft een beslissing genomen. Nina's twijfel doet haar ongerustheid groeien. Een gesprek tussen Femke en Kobe moet de ongemakkelijkheid rond hun kus verhelpen.

Woensdag 1 septemer 2021 - aflevering 5043

Nancy uit haar gedachten tegen Femke. Lowie en Viv geraken het niet eens over een zeer precaire zaak. Paulien denkt na over haar toekomst. Simonne spreekt Harry aan over het gedrag van zijn dochter.

Donderdag 2 september 2021 - aflevering 5044

Femke vindt iets zeer waardevols in de Withoeve. Lowie, Viv en Paulien worden verrast door groot nieuws. Emma begint zich voor te bereiden op haar vertrek naar Peru met Jef. Kobe lijkt eindelijk zijn hart te kunnen luchten, tot Angèle daar een stokje voor steekt.

Vrijdag 3 september 2021 - aflevering 5045

Peter wil samenzitten met Femke; hoe moet het nu tussen hen? De steun van zijn collega's doet Adil deugd. Thilly en Judith slaan de handen in elkaar om Emma een leuke verrassing te bezorgen. Bob beseft dat hij iets belangrijks vergeten is.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

