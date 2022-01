'Thuis': week 3 (2022) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2022

Bob heeft stress en Sam en Tim moeten dringend overleggen. Angèle staat op haar strepen, Eddy doet bot tegen Sam en dat blijft niet zonder gevolgen. Kobe is enthousiast en Harry heeft een avondje samen met zijn dochter. Waldek moet een knoop doorhakken. Tom is de dupe van het slimme spel van Dries. Silke is in alle staten, Frank heeft belangrijk nieuws en voor Chris vallen enkele puzzelstukjes samen.

Maandag 17 januari 2022 - aflevering 5141

Tim en Sam moeten dringend de koppen bij elkaar steken. Bob lijkt met stress te zitten en hij is niet de enige. Lowie bezorgt Viv een verrassing. Terwijl Adil gelukkig oogt, hangen er donderwolken boven Eddy zijn humeur. Angèle staat op haar strepen. Silke is een en al focus voor haar examen.

Dinsdag 18 januari 2022 - aflevering 5142

Angèle schakelt een versnelling hoger, want ze wil haar gelijk halen. Stefaan polst bij Karin hoe de eerste examens verlopen zijn. Sam en Tim willen hun eigen boontjes doppen, zonder hulp van iemand anders. Woensdag 19 januari 2022 - aflevering 5143

Eddy doet ongelofelijk bot tegen Sam en dat ontaardt in een ruzie. Kobe is enorm enthousiast over de toekomst, maar iemand zou roet in het eten kunnen gooien. Harry spendeert een avondje met zijn dochter, hoewel hij andere plannen had. Donderdag 20 januari 2022 - aflevering 5144

Thilly betrapt Harry tijdens een geheimzinnig telefoontje. Waldek beseft dat hij de knoop moet doorhakken. Lowie probeert zijn gedachten te verzetten. Angèle voelt zich vernederd door Sam. Viv loopt langs bij ACE. Dries speelt het spel slim en Tom is er de dupe van. Vrijdag 21 januari 2022 - aflevering 5145

Silke is in alle staten na het examen van Karin. Frank heeft belangrijk nieuws voor Sam en Tim. Bob durft uiteindelijk zijn stoute schoenen aan te trekken. Voor Chris vallen er bepaalde puzzelstukjes in elkaar.