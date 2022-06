'Thuis': week 25 (2022) - FINALEWEEK!

Foto: Eén - © VRT 2022

Vrijdag is het tijd voor de extralange én spannende seizoensfinale van 'Thuis'. Tim daagt op bij Dieter, Stefaan kent zijn vonnis en Waldek en Rosa klinken. Christine zoekt hulp bij Tamara en Tim geeft niet toe aan de vraag van Chris. Lowie heeft weer een doel in zijn leven. Frank is emotioneel, het is het lentefeest van Hannah en Dieter besluit om niet bij de pakken te blijven zitten.

Maandag 20 juni 2022 - aflevering 5251

Angèle voelt zich achteruitgeschoven en beslist om dat niet zomaar te laten gebeuren. Tom geeft Karin een cadeautje. Tim daagt plots op bij Dieter. Waldek laat zijn impulsiviteit spreken. Judith probeert haar hoofd vrij te maken door te gaan lopen.

Dinsdag 21 juni 2022 - aflevering 5252

Nu het vonnis van Stefaan werd uitgesproken, lijkt niet iedereen daar tevreden mee. Nancy hoopt dat een tweede kans kan zegevieren. De ongerustheid van Rosa ebt stilaan weg. Christine komt diep verontwaardigd thuis van de crèche. Woensdag 22 juni 2022 - aflevering 5253

Dieter zit met zijn hoofd bij de verkeerde zaken en dat ten koste van zijn eigen toekomst. Zihame heeft een goed rapport en daarvoor wordt ze beloond. Zal een tripje naar de Withoeve de koppigheid van Frank doen wegebben? Waldek en Rosa hebben redenen om te klinken. Donderdag 23 juni 2022 - aflevering 5254

Karin heeft fijn nieuws te melden. Christine voelt zich onzeker en zoekt hulp bij Tamara. Eddy en Joren steken de handen uit de mouwen. Viv krijgt een leuke aanbieding die ze niet kan weigeren. Tim wil niet toegeven aan de vraag van Chris. Vrijdag 24 juni 2022 - aflevering 5255

Lowie heeft opnieuw een doel in zijn leven. Het wordt een emotionele dag voor Kobe en ondertussen gaat het lentefeest van Hannah door op de Withoeve. Frank laat zich van zijn emotionele kant zien. Dieter is niet van plan om bij de pakken te blijven zitten. 'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!