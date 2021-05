'Thuis': week 18 (2021) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2021

Tania kan Judith geruststellen, Thilly ergert zich aan Eddy. De planning van Bob raakt in de war en Kobe zit in de knoop met zijn gevoelens. Dries en Harry ontmoeten elkaar. Paulien vraagt Lowie om hulp, Britney en Zihame zijn het oneens over Robin. Thilly doktert een plan uit, Christine loopt op Bob. Eddy voelt zich schuldig en Marianne zet Tom op zijn plaats. Lowie is razend. Christine en Adil krijgen nieuws van de gynaecoloog.

Maandag 3 mei 2021 - aflevering 5011

Tania begrijpt de angst van Judith en kan haar geruststellen. Thilly ergert zich aan de houding van Eddy. Tim onderneemt actie en dat werpt zijn vruchten af. Peter moet geduld uitoefenen en de controle leren loslaten.

Dinsdag 4 mei 2021 - aflevering 5012

De planning van Bob wordt helemaal overhoop gehaald. Joren twijfelt aan zichzelf. Kobe reageert lauw op de acties van Karin. Eddy krijgt verrassend nieuws. Dries en Harry ontmoeten elkaar in Bar Madam. Nina heeft een moeilijk gesprek met Yasmine. Woensdag 5 mei 2021 - aflevering 5013

Paulien vraagt hulp aan Lowie nadat ze een belangrijk besluit heeft genomen. Bob denkt aan de toekomst. Zihame en Britney staan niet meer op eenzelfde lijn wat Robin betreft. Eddy stopt vroeger met werken. Dries en Judith plagen Thilly. Donderdag 6 mei 2021 - aflevering 5014

Nostalgie zorgt voor een dubbel gevoel bij Eddy. Thilly doktert een meesterlijk plan uit. Tamara laat zien dat ze Bob steunt. Marianne reageert verdacht begripvol naar Leo toe. Christine loopt Bob tegen het lijf. Femke heeft het niet gemakkelijk. Vrijdag 7 mei 2021 - aflevering 5015

Eddy kampt met een zwaar schuldgevoel. Marianne geeft Tom een uitbrander. Kobe worstelt met zijn gevoelens. Tania moet Bob iets vertellen, maar op die manier maakt ze Lowie net razend kwaad. De gynaecoloog heeft nieuws voor Christine en Adil. 'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!