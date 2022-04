'Thuis': week 16 (2022) - PREVIEW

Kobe organiseert impulsief een uitstap. Nora wil Niels van iets overtuigen en Leo heeft zijn eerste schooldag. Karin wint respect van har studenten, Nancy montert Marianne op. Adil is teleurgesteld in zijn personeel. Tom doet een belofte, Tim krijgt speciaal bezoek op kantoor. Frank moet iets opbiechten en Ilias biedt Sam hulp aan. Christine is erg ongelukkig, Dries heeft nagedacht over zijn toekomst, Simonne is van haar melk en Dieter en Tim krijgen eindelijk goed nieuws.